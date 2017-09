mophie apresenta base de carregamento sem fio para iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X

CONDADO DE ORANGE , Calif rnia, 13 A mophie, uma marca da ZAGG Inc e a marca da capa carregadora para celulares que a n mero um nos EUA(1) , anunciou hoje o lan amento da base de carregamento sem fio da mophie um pad de carregamento sem fio universal que fornece uma experi ncia de carregamento f cil e r pida para iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X.

A base de carregamento sem fio da mophie estará disponível em apple.com, nas lojas da Apple em todo o mundo e em morphie.com a partir do dia 20 de setembro.

A base de carregamento sem fio compacta vem com o que há de mais atual em tecnologia sem fio para fornecer carregamento sem fio diretamente para iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. Foi projetada para iniciar o carregamento simplesmente colocando-se o iPhone 8, iPhone 8 Plus, e iPhone X sobre o pad. O dispositivo de um cliente continuará funcionando normalmente enquanto estiver sendo carregado, permitindo que os usuários continuem utilizando a tela e conectando os acessórios Bluetooth, entre outras coisas.

"A mophie demonstrou seu compromisso em facilitar ao máximo o processo de carregamento através do nosso ecossistema de soluções de carregamento sem fio", disse Chris Ahern , presidente da mophie. "A base de carregamento sem fio da mophie fornece a melhor experiência para os usuários do iPhone 8, iPhone 8 Plus, e iPhone X desde o início."

A base de carregamento sem fio tem acabamento emborrachado com injeção dupla e antiderrapante para garantir a colocação adequada do iPhone 8, iPhone 8 Plus, e iPhone X para o carregamento. Permite também o carregamento sem fio de alta velocidade para até 7,5 W para os dispositivos compatíveis.

Os recursos adicionais incluem:

A base de carregamento sem fio está disponível em apple.com, nas lojas da Apple, em mophie.com e outros varejistas de alta qualidade por US$ 59,95 .

Para acompanhar as novidades sobre todos os produtos da mophie, próximos eventos e promoções, siga a mophie no Facebook, Twitter, e no Instagram, ou cadastre-se em mophie.com/innovation.

Sobre a mophie A mophie, fabricante da capa carregadora que é a número um em vendas nos EUA, é um fabricante e designer premiado com sede na Califórnia que permite que o mundo móvel Continue Poderoso (Stay Powerful). Muito prestigiada pelas suas soluções móveis inovadoras, a mophie orgulha-se de ser o desenvolvedor da juice pack® original. Os produtos da mophie são reconhecidos por seu estilo e são produzidos para fornecer alto desempenho, fornecendo uma integração prefeita de hardware, software, e design. A mophie possui operações na Califórnia, Michigan , Holanda, Hong Kong , e China . Os produtos da mophie estão disponíveis em mais de 130 países, e podem ser encontrados nas lojas da Apple, Verizon, Best Buy e T-Mobile, assim como na Sprint e outros grandes varejistas. Visite mophie.com e siga-nos no Facebook, twitter, e Instagram (@mophie).

Sobre a ZAGG Inc ZAGG Inc (NASDAQ: ZAGG) é líder mundial em acessórios e tecnologias que promovem os estilos de vida móveis. A empresa possui um portfólio de produtos premiados que inclui protetores de telas, soluções para gestão de energia, teclados móveis, tecnologia social, e áudio pessoal vendidos através das marcas InvisibleShield®, mophie®, ZAGG®, e IFROGZ®. A ZAGG Inc possui operações nos Estados Unidos, Irlanda e China . Para obter mais informações, visite os websites da empresa: www.zagg.com e www.mophie.com.

1. The NPD Group, Inc., Serviço de acompanhamento do varejo nos EUA, proteção para dispositivos de telefone celular, capa carregadora, com base em dólares e unidades, julho de 2016 a junho de 2017.

FONTE mophie

