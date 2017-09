NJFX apporte son soutien Ã  une infrastructure de communication mondiale situÃ©e Ã  1500 milles alors que les consÃ©quences de l'ouragan historique se font sentir

Le campus de colocalisation de NJFX joue un r le crucial dans le soutien de l'infrastructure d'interconnexion des c bles sous marins au moment o Miami est menac e par les r percussions du passage d'Irma

WALL, New Jersey , le 13 septembre 2017 /PRNewswire/ -- New Jersey Fiber Exchange (NJFX), premier et unique campus de colocalisation à se trouver dans une station d'atterrissement de câble aux États-Unis et à disposer d'un centre de données indépendant des opérateurs de niveau 3, a annoncé aujourd'hui qu'il travaillait en urgence avec les principaux opérateurs pour accélérer l'installation d'une infrastructure visant à venir en aide à un important centre de connectivité qui se trouve actuellement en difficulté en raison des pannes de courant causées par l'ouragan Irma.

Il est plus important que jamais que les États-Unis disposent de l'infrastructure nécessaire pour éviter une perte de connectivité mondiale. « Nous communiquons avec le monde au travers des passerelles de Miami , Porto Rico et New York », explique Gil Santaliz, PDG de NJFX. « En cas de défaillance de la passerelle de Miami , la seule façon de communiquer avec l'Europe et l'Amérique du Sud serait de passer par Porto Rico. Nous sommes actuellement en contact avec de grands opérateurs qui assurent la connectivité de grandes entreprises internationales et qui cherchent à maintenir les réseaux en service. Ils se tournent avec confiance vers NJFX et savent que leurs besoins seront satisfaits. »

Gil Santaliz ajoute : « Si l'infrastructure de télécommunication de New York est touchée par des catastrophes naturelles ou autres, les grands opérateurs et les télécommunications seront durement affectés. En raison de son emplacement idéal dans le New Jersey , loin des points d'achoppement existants et des routes encombrées de New York , NJFX joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des réseaux. NJFX constitue une solution stratégique pour les multinationales et les opérateurs aux États-Unis. »

L'emplacement de NJFX au New Jersey se trouve à 64 pieds au-dessus du niveau de la mer, ce qui le rend insubmersible en cas de raz-de-marée et idéal pour une reprise après sinistre. Les clients de NJFX peuvent diversifier leurs options de connectivité vers des centres clés situés en Amérique du Nord, en Europe , en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Grâce à ses nombreux partenariats et à plus de 10 opérateurs et fournisseurs de services, les clients de NJFX ont un accès direct à la gamme de services de n'importe quel opérateur de l'écosystème de NJFX, sans avoir à payer de frais de raccordement.

« AquaComms fournit des systèmes de réseau haute capacité conçus pour garantir l'évolutivité des options de connectivité des fournisseurs de cloud, de contenus et de services et des opérateurs », commente Nigel Bayliff, PDG d'AquaComms. « Être stratégiquement situé dans le campus de NJFX présente un intérêt majeur, car il interconnecte en toute sécurité les principaux réseaux internationaux sous-marins et les réseaux terrestres de la côte est des États-Unis ».

