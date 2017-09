Catalyst erweitert mit Impact Protection Case für das iPhone X erstmalig sein Portfolio von wasserdichten auf schlagfeste Schutzlösungen

Zus tzlich dazu bringt Catalyst wasserdichte Schutzh llen mit Aufprallschutz f r die neuen Apple Phones einschlie lich iPhone 8, 8 Plus und iPhone X auf den Markt

HONGKONG, 13. September 2017 /PRNewswire/ -- Catalyst, der preisgekrönte Hersteller von wasserdichten Schutzgehäusen, kündigt heute sein Catalyst Impact Protection Case für das iPhone X an, eine schlagfeste Schutzhülle, die das bisherige Unternehmensportfolio an wasserdichten Produkten und Lösungen auf hohen Aufprallschutz und Erschütterungssicherheit ausweitet. Das Design sorgt für eine gesteigerte Schlagfestigkeit mit Sturzsicherheit aus Fallhöhen von bis zu 9,9 Fuß (3 Meter). Das Catalyst Impact Protection Case für das iPhone X kann ab sofort vorbestellt werden und kommt passend zur Markteinführung der mit großer Spannung erwarteten Apple-Neuvorstellungen. Die Schutzhülle bietet ein frisches, schlankes Design mit weiter verfeinerter Performance und edlem Stil.

„Mit dem Catalyst Impact Protection Case für das iPhone X erschließen wir Neuland für uns", erklärt Catalyst CEO June Lai . „Catalyst hat eine lange Tradition, was die Fertigung der branchenführenden wasserdichten und sturzsicheren Schutzhüllen angeht. Das Impact Protection Case ist nun der erste Vertreter einer neuen Produktlinie, die unser Angebot diversifiziert. Es handelt sich um ein kostengünstigeres, schnittiges Case für alle, die nicht unbedingt eine wasserdichte Lösung suchen, sondern eher besonderen Aufprallschutz benötigen. Wir haben eine Reihe weiterer Produkte in Entwicklung und freuen uns schon darauf, diese den Kunden präsentieren zu können. Heute feiert unser Impact Protection Case Premiere."

Catalyst debütiert heute ebenfalls sein wasserdichtes und sturzsicheres Case für das iPhone X. Die gemäß IP-68 bis 33 Fuß (10 Meter) wasserdichte Hülle ist unbestritten der weltweite Spitzenreiter für zuverlässigen Schutz im Alltag. Das neue wasserdichte Catalyst Case kann ab sofort vorbestellt werden und wird voraussichtlich im Januar ausgeliefert.

Im Rahmen seiner Produktankündigung hat Apple auch die zweite Generation der AirPods vorgestellt. Catalyst bietet das einzige nach IP-67 wasserdichte und sturzsichere Case für Apple AirPods, das mit sowohl der 1. als auch der 2. Generation kompatibel ist

„Wir arbeiten beständig daran, unsere Produktlinie zu diversifizieren und einer Vielzahl von Lifestyles gerecht zu werden", sagt Mitgründer und Chief Designer Josh Wright. „Die Catalyst-Produkte sind für jedes Abenteuer konzipiert und bieten Rundum-Sorglos-Schutz, damit man seine Mobilgeräte überall einsetzen kann. Wir haben letztes Jahr unsere Produktangebote um knallige Farben und plakative Styles und verschiedenste Levels an Schutz ergänzt. Unsere Kunden sind daran gewöhnt, nur das Beste vom Besten von Catalyst zu erwarten, und die neuen Schutzhüllen, mit denen wir unsere Produktpalette erweitern, stehen für genau diese Topqualität".

Apple bringt außerdem sein iPhone 8 und 8 Plus heraus. Catalyst wird auch für diese Phones neue wasserdichte Hüllen parat halten, die ab Dezember lieferbar sind.

PRODUKTNEUHEITEN:

Catalyst Impact Protection Case für das iPhone X - hier vorbestellen US $39.99 | EU €43.99 | GBp £39.99 | Ab jetzt vorbestellbar, verfügbar ab September

Das Catalyst Impact Protection Case bleibt den charakteristischen Catalyst-Merkmalen treu: griffiger Gummi-Bumper, Trageschlaufe, drehbarer Knopf zum Stummschalten und transparente Rückseite, die Style und Farbe des iPhones zeigt. Die kantig moderne, für das iPhone X konzipierte Form bietet über ein innovatives traversengestütztes Dämpfungssystem, kombiniert mit einer proprietären Gummi-Polymer-Mischung, Extra-Aufprallschutz für Fallhöhen von bis zu 9,9ft (3m).

Catalyst Case für AirPods - erhältlich hier US $24.99 | EU €27.99 | GBp £24.99 | Ab sofort verfügbar

Fluoreszierende „Glow-in-the-dark"-Version US $29.99 | EU €32.99 | GBp £29.99 | Ab sofort verfügbar

Beim diesem erstmalig vorgestellten Catalyst Case für AirPods handelt es sich um eine Schutzhülle der Premiumklasse, die gleichzeitig ein stilvolles, unentbehrliches Alltagszubehör ist. Die aus weichem, hochwertigem Silikon gefertigte Hülle ist nach IP67 wasserdicht bis 3,3ft (1m) und sturzsicher für Fallhöhen von bis zu 4ft (1,2m). Das schlanke, minimalistische Design ist für den bequemen Zugang zum Ladeanschluss konzipiert. Durch den mitgelieferten Karabiner lässt sich das Case unkompliziert an Gürtelschlaufe, Tasche oder Rucksack befestigen, damit man seine AirPods schnell zur Hand hat. Die Hülle ist mit sowohl mit der 1. als auch der 2. AirPods-Generation kompatibel.

Catalyst Case für iPhone 8 und iPhone 8 Plus - Vorbestellungen für iPhone 8 sind hier und für iPhone 8 Plus hier möglich

iPhone 8 US $79.99 | EU €87.99 | GBp £78.99 | Ab jetzt vorbestellbar, verfügbar ab Dezember iPhone 8 Plus US $89.99 | EU €98.99 | GBp £88.99 | Ab jetzt vorbestellbar, verfügbar ab Dezember

Das Catalyst Case für das iPhone 8 und iPhone 8 Plus bietet den branchenweit führenden Rundumschutz, für den Catalyst bekannt ist. Die Schutzhüllen sind auf Dichtigkeit bis 33ft (10m) Wassertiefe getestet und können einen Aufprall aus bis zu 6,6ft (2m) abfangen. Das Case kommt mit Catalysts Signature-Feature, dem drehbaren Knopf zum Stummschalten, und bietet einen sensitiven Touchscreen sowie Touch ID, schnell zugängliche Ports und eine Trageschlaufe fürs Handgelenk.

Catalyst Waterproof Case für iPhone X - hier geht's zur Vorbestellung US $ 89.99 | EU € 98.99 | GBP £88.99 | Ab jetzt vorbestellbar, verfügbar ab Januar

Das wasserdichte Catalyst Case für das iPhone X ist eine Weiterentwicklung unserer leistungsstarken wasserdichten und sturzsicheren Schutzhüllen. Das Case ist bis zu 33ft (10m) Tiefe wasserdicht und bietet Aufprallschutz für Fallhöhen von bis zu 6,6ft (2m) und ist der Branchenführer für alltagstaugliches, schmales und wasserdichtes Design. Catalyst ist renommiert für die besonders hohe Klangqualität und klare Akustik, die über unsere patentiertes True Sound Acoustic Technology™ gewährleistet wird. Das ultra-schlanke Profil und die transparente Vorder- und Rückseite unterstreichen das legendäre Apple-Design, ohne dabei Kompromisse beim industrieweit führenden Rundumschutz zu machen, für den Catalyst bekannt ist.

Informationen zu Catalyst

Catalyst ist eine Premiummarke für Lifestyle-Zubehör, die gegründet wurde, um kultige Produkte zu schaffen, mit denen man jedes Abenteuer ausleben und mit anderen teilen kann. Die Marke Catalyst ist synonym für Accessoires mit bestmöglicher Performance und bestem Preisleistungsverhältnis für den Kunden. Mitgründer Josh Wright ist ein preisgekrönter Industriedesigner und Absolvent des Art Center College of Design , June Lai ist als Businesspartner für die Bereiche Forschung, Entwicklung und für die geschäftlichen Belange von Catalyst zuständig. Die beiden begannen im Jahre 2010, nachdem sie festgestellt hatten, dass kein Produkt ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden konnte, mit der Konzeptionierung und Entwicklung einer Produktlinie von leistungsfähigen und hochwertigen Schutzhüllen, Accessoires und Sleeves, die allen Alltagsbedürfnissen entspricht und auch Outdoor- und Unterwasseraktivitäten standhält. Die Catalyst-Produkte sind mittlerweile in mehr als 70 Ländern weltweit erhältlich, einschließlich USA , Kanada, Großbritannien, Deutschland, China , Japan , Korea, Australien und Indien.

Für hochauflösende Bilder besuchen Sie bitte unsere dedizierte Pressefoto-Galerie.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/555289/Catalyst_iPhone_X_Case.jpg

QUELLE Catalyst $page_length='long'; ?>