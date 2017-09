A BelkinÂ® lanÃ§a o novo carregador sem fio Boostâ†‘Upâ„¢ para iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X

LOS ANGELES , 12 de setembro A Belkin, l der de mercado em acess rios m veis, revelou hoje o seu novo carregador sem fio para iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. O carregador Boost Up sem fio oferece uma f cil experi ncia de carregamento sem fio do iPhone 8, iPhone 8 Plus e do iPhone X. ajustado internamente com a tecnologia Qi, al m de tamb m poder carregar em n veis de at 7,5 W os dispositivos compat veis.

"Clientes do mundo todo adoram o iPhone, e acreditamos que o carregamento sem fio é o futuro. Estamos entusiasmados de continuar expandindo o crescente portfólio de soluções de carregamento sem fio da Belkin com o novo carregador sem fio Boost↑Up para iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X, seguindo a nossa missão de ajudar os consumidores a perceber o poder da nova tecnologia", disse Steve Malony , gerente geral e vice-presidente da Belkin. "Hoje temos a melhor solução sem cabos e conveniente para carregar o iPhone 8, o iPhone 8 Plus e o iPhone X".

A Belkin fez uma pesquisa de opinião do consumidor global de produtos sem fio no início deste ano, para entender as preferências de compra de carregadores e o comportamento na hora de carregar, e projetou o produto tendo esses comentários em mente.

Recursos da plataforma de carregamento sem fio Boost↑

Disponibilidade

O carregador sem fio Boost↑Up da Belkin estará à venda no dia 15 de setembro, por USD$ 59,99 nos sites Belkin.com e apple.com. Em breve, nas lojas da Apple em todo o mundo. Para obter mais informações, visite o site Belkin.com/BoostUpWireless.

Sobre a Belkin

A Belkin® desenvolveu seus primeiros produtos inspirados em pessoas em 1983, com cabos que levaram rapidamente ao desenvolvimento do primeiro cabo inteligente, que conectou um Apple IIc, o primeiro computador portátil da Apple, a uma impressora. Hoje, mais de um produto Belkin é vendido por segundo em todo o mundo. Criados no sul da Califórnia, com base em quatro pilares (poder, produtividade, proteção e conectividade), os produtos Belkin incluem linhas premiadas, como a base carregadora Valet™ para Apple Watch + iPhone, os cabos DuraTek™, as soluções multiportas RockStar, os teclados QODE™, as soluções de carregamento Boost↑Up™ e outros, dentre eles, os acessórios USB-C certificados pelo USB-IF, as bases de carregamento sem fio e as soluções para sistemas Android. O serviço de proteção de tela ScreenCare+ e TrueClear™ Pro de última geração da Belkin usa proteção de ponta com precisão incomparável e está disponível nos varejistas líderes do mundo todo. Uma empresa privada, a Belkin tem mais de 1.400 funcionários, com produtos vendidos em mais de 50 países.

Para obter mais informações, visite a Belkin na internet, siga-nos no Twitter, curta a nossa página no Facebook ou siga-nos no Instagram.

