NJFX brinda soporte a infraestructura de comunicaciones global a distancia de 1.500 millas, mientras se afronta impacto de histÃ³rico huracÃ¡n

Published on: 14th Sep 2017

Ahora es más importante que nunca que Estados Unidos tenga infraestructura instalada para evitar la pérdida de conectividad global. "La manera en que nos comunicamos con el mundo es a través de los portales de Miami , Puerto Rico y Ciudad de Nueva York ", declara Gil Santaliz, director general de NJFX. "Si Miami se cae, la única forma de comunicarse con Europa y Sudamérica es a través de Puerto Rico . En estos momentos estamos en contacto con importantes carriers que brindan conectividad a grandes empresas internacionales y estamos buscando mantener las redes operativas. Ellos están recurriendo con confianza a NJFX y no dudan en que sus necesidades serán cubiertas".

New Jersey Faber Exchange (NJFX), el primer y nico campus de co locaci n instalado en una estaci n de aterrizaje de cable en EE. UU. y que ofrece capacidades de centro de datos neutral en cuanto a carrier Nivel 3, anunci hoy que trabaja con urgencia en conjunto con importantes carriers para acelerar la instalaci n de infraestructura que apoye un fundamental centro de conectividad que corre peligro por los cortes de suministro de energ a asociados con el Hurac n Irma.

