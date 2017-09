A NJFX apoia a infraestrutura das comunicaÃ§Ãµes globais a 1.500 milhas de distÃ¢ncia, na medida em que os impactos do histÃ³rico furacÃ£o sÃ£o sentidos

A New Jersey Fiber Exchange (NJFX), o primeiro e nico campus de coloca o, localizado em uma esta o de aterragem nos Estados Unidos, que oferece capacidades de operadora de centro de dados neutro de n vel 3, anuncia hoje seu trabalho urgente com as principais operadoras para acelerar a instala o de infraestrutura para suportar um importante centro de conectividade em perigo, causado por faltas de energia relacionadas com o Furac o Irma.

É mais importante do que nunca para os Estados Unidos ter uma infraestrutura instalada, para evitar uma perda de conectividade global. "A maneira pela qual nos comunicamos com todo o mundo é através dos portais de Miami , Porto Rico e Nova York ", declarou Gil Santaliz, CEO da NJFX. "Se Miami não funciona, a única maneira de nos comunicarmos com a Europa e com a América o Sul é através de Porto Rico. Estamos agora mesmo em contato com importantes operadoras para o fornecimento de conectividade para grandes companhias internacionais e esperamos manter as redes em perfeito funcionamento. Elas estão se voltando para a NJFX e têm certeza de que suas necessidades serão atendidas".

Santaliz acrescentou, "Caso a infraestrutura de telecomunicações de Nova York seja impactada, tanto por desastres naturais ou por outros, as principais operadoras e companhias de telecomunicações também serão adversamente afetadas. Pelo fato de a NJFX ter uma localização ideal em Nova Jersey , a qual evita pontos de obstrução já existentes e as congestionadas rotas da Cidade de Nova York , temos um papel importante em fazer com que as redes funcionem. A NJFX oferece uma solução crítica para as empresas e operadoras multinacionais nos Estados Unidos".

O local da NJFX em Nova Jersey fica a 64 pés acima do nível do mar, tornando-a impermeável à subida da maré e ideal para recuperação após desastres. Os clientes da NJFX podem diversificar suas opções de conectividade para os principais centros localizados na América do Norte, Europa, América do Sul e no Caribe. Através de suas várias parcerias e mais de 10 operadoras e parceiras de fornecimento de serviços, os clientes da NJFX têm acesso direto ao pacote de serviços de qualquer operadora no ecossistema da NJFX, sem incorrer em taxas por interconexões.

"A AquaComms fornece sistemas de rede de alta capacidade projetados para opções de conectividade preparadas para o futuro para fornecedoras e operadoras de nuvem, conteúdo e serviços", comentou Nigel Bayliff, CEO da AquaComms. "Reconhecemos o valor de estarmos estrategicamente localizados no campus da NJFX porque ela interconecta de forma segura grandes redes internacionais submarinas com redes terrestres na costa leste dos Estados Unidos".

Sobre a NJFX

A NJFX opera o "Tier 3 by the Subsea", o primeiro campus de colocação do mundo, o qual interconecta estrategicamente uma estação de aterragem de cabo submarino (meet-me room) neutro de operadoras com um centro de dados neutro de operadoras de nível 3. O centro de dados de 64.800 pés quadrados, construído para este fim, oferece acesso direto a múltiplos sistemas independentes de cabos submarinos que interconectam a América do Norte, Europa, América do Sul e o Caribe. As soluções de colocação de alta e de baixa densidade estão disponíveis com assistência 24/7, bem como soluções exclusivas de transmissão conexa (back-haul) de fibra dos Estados Unidos, as quais evitam os tradicionais pontos de falha antigos. As ofertas de baixa latência da NJFX proporcionam a flexibilidade, confiabilidade e segurança que as operadoras globais, provedoras de conteúdo e entidades empresariais e governamentais necessitam para impulsionar a receita, reduzir as despesas e molhar a qualidade do serviço. Para mais informações, visite o endereço www.NJFX.net.

