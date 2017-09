NJFX unterstützt weltweite Kommunikationsinfrastrukturen aus einer Entfernung von rund 2.400 Kilometer aufgrund der spürbaren Auswirkungen des historischen Hurrikans Irma

Der Colocation Campus von NJFX ist entscheidend bei der Unterst tzung von unterseeischen Verbindungskabeln, da Miami durch die Folgen des Hurrikans Irma bedroht ist

WALL, New Jersey , 12. September 2017 /PRNewswire/ -- New Jersey Fiber Exchange (NJFX), der den weltweit ersten Colocation Campus, der einen carrier-neutralen unterseeischen Kabel-Landing-Station-Meet-me-Room mit einem carrier-neutralen Tier-3-Rechenzentrum in strategischer Weise verbindet, gibt heute zusammen mit großen Transportunternehmen seine dringenden Maßnahmen bekannt, um die Installation von Infrastrukturen zu beschleunigen und eine Konnektivitätsdrehscheibe, die sich aufgrund von Stromausfällen wegen des Hurrikans Irma in Gefahr befindet, zu unterstützen.

Es ist für die Vereinigten Staaten wichtiger als je zuvor, über eine funktionierende Infrastruktur zu verfügen, um den Verlust der globalen Konnektivität zu vermeiden. „Wir kommunizieren weltweit via die Gateways in Miami , Puerto Rico und New York City ", sagt Gil Santaliz, CEO von NJFX . „Wenn Miami ausfällt, können wir mit Europa und Südamerika nur via Puerto Rico kommunizieren. Wir sind jetzt gerade in Kontakt mit großen Transportunternehmen, die Konnektivität für große, internationale Unternehmen anbieten, und versuchen, den Betrieb der Netzwerke aufrechtzuerhalten. Sie wenden sich im Vertrauen an NJFX und können sicher sein, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden."

Gil Santaliz fügt hinzu: „Wenn die Telekommunikationsinfrastruktur von New York entweder durch eine Natur- oder eine andere Katastrophe beeinträchtigt wird, hat dies negative Auswirkungen auf große Transport- und Telekommunikationsunternehmen. Da NJFX über einen optionalen Standort in New Jersey verfügt, der Legacy-Engpässe und die verstopften NYC -Routen umgeht, spielen wir eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung des Betriebs von Netzwerken. NJFX bietet entscheidende Lösungen für multinationale Unternehmen und Transportgesellschaften in den USA an."

Der Standort von NJFX in New Jersey liegt rund 20 Meter über dem Meeresspiegel, wodurch dieser gegen Flutwellen geschützt und ideal für die Notfallwiederherstellung ist. Die Kunden von NJFX verfügen über Konnektivitätsoptionen zwischen wichtigen Drehscheiben in Nordamerika, Europa, Südamerika und der Karibik. Durch seine zahlreichen Partnerschaften und seine über 10 Transportunternehmen und Dienstleistungspartner verfügen die Kunden von NJFX über einen direkten Zugang zu der Dienstleistungspalette sämtlicher Transportunternehmen im NJFX-Ökosystem, ohne dass dabei Cross-Connect-Gebühren entstehen.

„AquaComms bietet Networking-Systeme mit hoher Kapazität, die dazu konzipiert sind, um die Konnektivitätsoptionen für Cloud-, Content- und Dienstleistungsanbieter sowie Transportunternehmen zukunftssicher zu machen", sagt Nigel Bayliff, CEO von AquaComms . „Wir anerkennen die Bedeutung davon, auf dem NJFX-Campus strategisch angesiedelt zu sein, weil dadurch große, internationale unterseeische Netzwerke und terrestrische Netzwerken an der US-Ostküste sicher miteinander verbunden werden können."

Weitere Informationen finden Sie auf www.njfx.net. Die neuesten Nachrichten zum Unternehmen erhalten Sie über unsere Profile und Accounts bei Twitter, LinkedIn und Facebook.

Über NJFX

New Jersey Fiber Exchange (NJFX) betreibt „Tier 3 by the Subsea", den weltweit ersten Colocation Campus, der einen carrier-neutralen unterseeischen Kabel-Landing-Station-Meet-me-Room mit einem carrier-neutralen Tier-3-Rechenzentrum in strategischer Weise verbindet. Das speziell eingerichtete Rechenzentrum erstreckt sich über 64.800 Quadratmeter, wird von mehreren Carriern unterstützt und bietet Direktzugang zu mehreren unabhängigen unterseeischen Kabelsystemen, die Nordamerika, Europa, Südamerika und die Karibik miteinander verbinden. High- und Low-Density-Colocation-Lösungen sind mit 24/7-Support verfügbar, sowie einzigartige US-Fiber-Back-Haul-Lösungen, die Schwachstellen herkömmlicher Altnetzwerke vermeiden. Die NJFX-Angebote mit niedriger Latenz bieten die Flexibilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit, die globale Carrier, Content-Anbieter, Unternehmen und staatliche Stellen benötigen, um ihre Umsätze zu steigern, die Kosten zu reduzieren und die Servicequalität zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie auf www.NJFX.net.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/516810/NJFX_Logo.jpg

SOURCE NJFX

http://www.njfx.net