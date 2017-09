A Public Interest Registry e a Nonprofit Tech for Good lançam o Relatório de Tendências Globais das Doações inaugural de 2017

Pesquisa internacional revela tend ncias, prefer ncias e h bitos por tr s das doa es filantr picas em todo o mundo

RESTON, Virgínia, 12 de setembro de 2017 /PRNewswire/ -- A Public Interest Registry, a operadora sem fins lucrativos dos domínios .org, .ngo e .ong e a Nonprofit Tech for Good revelaram hoje o resultado do "Relatório de Tendências Globais das Doações de 2017 (2017 Global Trends in Giving Report)". Através de uma pesquisa feita com mais de 4.000 doadores em 95 países, o relatório inaugural fornece um entendimento completo de como e porquê os doadores de todo o mundo estão fazendo doações e se envolvendo com organizações não governamentais (ONGs), organizações sem fins lucrativos e beneficentes. Adicionalmente, a pesquisa avalia o papel que a tecnologia desempenha nas comunicações e nas doações filantrópicas nos continentes e demografias.

As principais descobertas globais incluem:

"O envolvimento efetivo com os doadores é crucial - o sustento em alguns casos - para a comunidade da ONG alcançar com sucesso sua missão", disse Brian Cute, CEO da Public Interest Registry. "As visões do relatório fornecem um valioso exame cultural, globalmente e dentro de regiões definidas. Mas, de forma mais importante, as descobertas irão ajudar as ONGs de todo o mundo a entenderem quem, quando e como abordar aqueles com a mente voltada para a filantropia, dentro de seus países e além de suas fronteiras".

Detalhes dos doadores na América do Sul:

"O exame das preferências dos doadores em todo o mundo mostrou claramente uma resposta imensa dos doadores nos países ricos a qual acreditamos esteja em correlação direta com a falta de ferramentas tecnológicas das ONGs nos países em desenvolvimento, para efetivamente envolver seus apoiadores", disse Heather Mansfield , fundadora da Nonprofit Tech for Good. "Temos esperança de que as futuras versões desse relatório reflitam uma comunidade mais diversificada de doadores, especialmente na medida em que a infraestrutura da Internet evolui e permite que mais doadores surjam de todos os cantos do mundo".

Respondido no início desse ano, o "Relatório das Tendências Globais das Doações de 2017" entrevistou 4.084 doadores participantes de 95 países na África, Ásia, Austrália & Oceania, Europa, América do Norte e América do Sul, incluindo análises do gênero, das gerações e ideológicas.

Para mais informações sobre as descobertas e metodologia da pesquisa e para baixar o relatório completo e os gráficos, visite o endereço http://www.givingreport.ngo.

Sobre a Public Interest Registry A Public Interest Registry é uma organização sem fins lucrativos que opera o domínio de nível superior .org, o terceiro maior domínio de nível superior "genérico" do mundo, com mais de 10,4 milhões de nomes de domínio registrados em todo o mundo - e os recém-lançados domínios .ngo e .ong e o Web Site comunitário OnGood. A Public Interest Registry também opera quatro nomes internacionalizados de domínios (.ОРГ (xn--c1avg), .机构 (xn--nqv7f), .संगठन (xn--i1b6b1a6a2e), .组织机构 (xn--nqv7fs00ema) para apoiar e encorajar o uso da Internet no idioma local. Como defensora da colaboração, proteção e segurança na Internet, a Public Interest Registry assumiu a missão de capacitar e habilitar a comunidade não comercial global a usar a Internet de uma maneira mais eficiente e a ocupar uma posição de liderança entre os grupos de interesse da Internet, no que se refere a políticas e outras questões relacionadas ao sistema de nomeação de domínios. A Public Interest Registry, foi fundada pela Internet Society (internetsociety.org) em 2002 e está sediada em Reston, na Virgínia, EUA.

Sobre a Nonprofit Tech for Good Com quase 100.000 visitantes por mês e mais de um milhão de seguidores em suas redes sociais, a Nonprofit Tech for Good é um recurso de mídia social e móvel líder para profissionais de organizações sem fins lucrativos. Criada e gerenciada por Heather Mansfield , a Nonprofit Tech for Good se concentra em oferecer informações valiosas de fácil entendimento, notícias e recursos relacionados com a tecnologia sem fins lucrativos, comunicações on-line e arrecadação de fundos via dispositivos móveis e mídias sociais.

