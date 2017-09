Conviva lance Video AI Alerts, une intelligence artificielle spécialement conçue pour apporter de la vidéo en streaming

Les diteurs peuvent d sormais utiliser l'intelligence artificielle pour lever la qualit de l'exp rience offerte leurs spectateurs et g rer de mani re rentable la complexit croissante des soci t s de service par contournement

FOSTER CITY, Californie, 12 septembre 2017 /PRNewswire/ -- Conviva, qui maximise la façon dont les sociétés de service par contournement (OTT) utilisent les renseignements se fondant sur les données avec la plate-forme de vidéo s'appuyant sur l'IA, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de Video AI Alerts. Ce sont les informations d'alerte de la plate-forme qui détectent et diagnostiquent automatiquement les questions de prestation de services, ce qui permet aux éditeurs d'apporter une qualité de service toujours plus haute, tout en gérant mieux les coûts d'exploitation. Les spectateurs bénéficient, à leur tour, d'une vidéo en streaming plus fluide, avec moins de mise en mémoire tampon et d'interruptions, qui est similaire à la diffusion de la télévision traditionnelle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/554541/Video_AI_Alerts_teal.jpg

Actuellement, les éditeurs consacrent beaucoup de temps et d'efforts à configurer et surveiller les alertes manuelles, dans l'optique de détecter les problèmes d'apport de services. Cela demande souvent de grandes équipes d'exploitation, qui, tout en étant extrêmement importantes pour l'entreprise, ne sont généralement pas en mesure de trouver ni de configurer toutes les alertes possibles. Par ailleurs, ces équipes doivent passer des heures précieuses à diagnostiquer la cause principale de chaque problème. Grâce à notre travail avec les plus grands éditeurs du monde au cours des dix dernières années, nous avons identifié le besoin d'une solution traitant de ces points épineux, ce qui a conduit au développement de Video AI Alerts.

« La configuration automatique et les données d'analyse des causes profondes du diagnostic fournies avec chaque alerte se sont révélées incroyablement efficaces pour HBO GO et HBO NOW », a déclaré Vikrant Kelkar , directeur de la fiabilité du site chez HBO. « Dans un cas précis, un flux avait été mal configuré et sans les rapports complets de l'URL de flux pour chaque alerte, nous n'aurions pas pu voir ni diagnostiquer la cause de ce problème. Avec Video AI Alerts de Conviva, nous avons pu nous atteler au problème tout de suite. »

Video AI Alerts sont alimentées par les modèles de détection et de diagnostic de la plate-forme vidéo par IA. Ces modèles tirent parti du graphique vidéo de Conviva généré par l'analyse de milliards de flux vidéo signalés par plus de 2,5 milliards de capteurs uniques intégrés aux lecteurs vidéo à travers le réseau d'éditeurs de Conviva. Ce graphique saisit les relations qui existent entre les entités dans le catalogue de contenus d'un éditeur et l'infrastructure utilisée pour le fournir - tout comme le graphique social qui saisit les connexions entre les différentes personnes et leurs intérêts. Ce graphique alimente l'intelligence qui se trouve derrière le diagnostic en temps réel des causes profondes fournie par Video AI Alerts.

« La technologie qui se profile derrière nos Video AI Alerts apprend en permanence et est peaufinée par les données en temps réel de Conviva qui proviennent directement de la source de visionnage vidéo dans le lecteur avec nos capteurs », a déclaré le Dr Hui Zhang , co-fondateur et PDG de Conviva. « Cela permet une capacité illimitée à trouver de nouvelles anomalies et à accroître la précision et la fiabilité dans la prise de décision opérationnelle et stratégique pour les éditeurs de vidéos en streaming. »

Video AI Alerts comparent continuellement la qualité de l'expérience (QoE) et les indicateurs de l'engagement par rapport aux normes récentes, et détectent instantanément les anomalies. Ces alertes avertissent les éditeurs du problème de la cause profonde et de la solution probable, ce qui accélère le temps de résolution. Cela élimine la nécessité de définir des filtres et de configurer des alertes en fonction des valeurs de seuil statique, en réduisant les perturbations des flux vidéo et l'insatisfaction des spectateurs, ce qui n'est pas possible avec les alertes manuelles. La plate-forme de vidéo par IA permet à ces équipes d'exploitation hautement qualifiées de se consacrer à d'autres objectifs commerciaux de haut niveau.

Video AI Alerts sont désormais disponibles pour tous les clients Or et Platine de Conviva dans le cadre d'Experience Insights.

À propos de Conviva Conviva assure à tous les écrans connectés à Internet l'expérience de visionnage la plus attrayante que l'on puisse imaginer, en magnifiant la façon dont les sociétés de service par contournement utilisent l'intelligence reposant sur les données. Depuis des années, HBO, Sky, Turner et d'autres, utilisent la plateforme Conviva pour éclairer, afficher et discerner des informations importantes relatives à l'expérience d'affichage à l'écran du consommateur, ce qui leur permet de mettre en relation ces paramètres avec les résultats opérationnels d'importance. Cela permet non seulement aux clients d'optimiser la fidélisation et la croissance des abonnés, mais également de cerner les grandes tendances en matière de contenu et de visionnage, afin qu'ils puissent offrir une expérience de visionnage plus personnalisée. Nous garantissons un résultat s'appuyant sur les données fondées sur des analyses de qualité de l'expérience. Conviva est une société privée dont le siège social se trouve dans la Silicon Valley, Californie, et qui dispose de bureaux à New York et à Londres. Pour de plus amples informations, veuillez nous visiter sur www.conviva.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/525060/Conviva_Logo.jpg

SOURCE Conviva

http://www.conviva.com