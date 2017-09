Conviva presenta Video AI Alerts, inteligencia artificial creada expresamente para la distribución de vídeo en directo

Los distribuidores ya pueden usar inteligencia artificial para mejorar la calidad de la experiencia de sus espectadores y manejar de forma rentable la creciente complejidad de las empresas de contenido de transmisi n libre (over the top u OTT)

FOSTER CITY, California , 12 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Conviva, dedicada a mejorar la forma en que los distribuidores de contenido de transmisión libre (over-the-top u OTT) usan la inteligencia basada en datos, ha anunciado hoy la disponibilidad general de Video AI Alerts. Se trata de la inteligencia de alertas de la Plataforma que detecta y diagnostica automáticamente problemas relacionados con la prestación del servicio, lo que permite a los editores ofrecer una experiencia de mayor calidad de forma regular y gestionar mejor sus costes operativos. Los espectadores, a su vez, experimentan la emisión de vídeo en directo (streaming) de forma más fluida y con menos pausas para la carga de contenido (buffering) e interrupciones, en condiciones similares a la emisión tradicional de televisión.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/554541/Video_AI_Alerts_teal.jpg

Actualmente, los editores dedican un tiempo y un esfuerzo considerables a configurar y controlar alertas manuales para poder detectar problemas relacionados con la prestación del servicio. Esto suele precisar grandes equipos operativos que, aunque son fundamentales para el negocio, en la mayoría de los casos no son capaces de encontrar ni configurar todas las alertas posibles. Además, estos equipos deben emplear valiosas horas de su tiempo en el diagnóstico de la raíz de todos y cada uno de los problemas. Gracias al trabajo que hemos realizado con los editores más grandes del mundo en los últimos diez años, hemos observado la necesidad de encontrar una solución para estos puntos difíciles, lo que nos ha llevado al desarrollo de Video AI Alerts.

«La configuración y análisis de la causa original, realizados de forma automática y cuyos datos se entregan con cada alerta, han resultado ser increíblemente efectivos para HBO GO y HBO NOW», dice Vikrant Kelkar , responsable de Fiabilidad de la web de HBO. «En una ocasión, una transmisión no estaba bien configurada y sin el informe de la secuencia completa del URL de cada alerta, no habríamos sido capaces de ver ni de diagnosticar la causa del problema. Con Video AI Alerts de Conviva pudimos detectar el problema inmediatamente».

Video AI Alerts funciona con los modelos de inteligencia artificial de detección y diagnóstico de la plataforma Video AI. Estos modelos se apoyan en el Video Graph de Conviva que se genera mediante el análisis de las transmisiones de miles de millones de vídeos con la información recibida por más de 2.500 millones de sensores únicos integrados en reproductores de vídeo repartidos por la red de distribución de Conviva. Este gráfico recoge las relaciones entre las entidades de un catálogo del editor de contenido y la infraestructura usada para distribuirlo - similar al gráfico social que recoge las conexiones entre diferentes personas y sus intereses. Este gráfico es lo que permite que la inteligencia de Video AI Alerts diagnostique en tiempo real la raíz de los problemas.

«La tecnología de nuestras Video AI Alerts está continuamente aprendiendo y afinándose a través de los datos en tiempo real de Conviva que vienen directamente de la fuente de visionado del vídeo en el reproductor con nuestros sensores» dice el Dr. Hui Zhang , uno de los fundadores y director general de Conviva. «Esto nos permite tener una capacidad ilimitada para detectar nuevas anomalías y aumentar la precisión y la fiabilidad en la toma de decisiones operativas y estratégicas de los editores de vídeo en directo».

Video AI Alerts compara continuamente la calidad de la experiencia y los parámetros de interés por el contenido con normas recientes y detecta anomalías al instante. Estas alertas notifican al editor el problema, su origen y la posible solución, lo que reduce el tiempo de resolución. Así se elimina la necesidad de fijar filtros y configurar alertas basadas en valores límite estáticos, reduciendo las alteraciones del vídeo en directo y el descontento del espectador - algo que no es posible con las alertas manuales. La Plataforma de Video AI permite a estos equipos operativos altamente cualificados centrarse en otros objetivos del negocio de mayor nivel.

Las Video AI Alerts están ya operativas para todos los clientes Gold y Platinum de Conviva como parte de Experience Insights.

Acerca de Conviva Conviva hace posible que cada pantalla conectada a Internet pueda contar con las experiencias de visionado más atractivas imaginables, mejorando la forma en que los distribuidores de contenido de transmisión libre usan la inteligencia basada en datos. Durante años, HBO, Sky, Turner y otros como ellos han estado usando la Plataforma Conviva para obtener información muy reveladora sobre la experiencia de visionado de los espectadores, lo que les ha permitido relacionar esos parámetros con importantes resultados del negocio. Esto ayuda a los clientes no solo a maximizar la retención y a aumentar el número de abonados, sino también a entender las tendencias de contenidos y visionado para poder ofrecer experiencias más personalizadas. Hacemos que el interés por el contenido sea un resultado basado en datos obtenidos a partir del análisis procesable de la calidad de la experiencia. Conviva es una empresa privada con sede en Silicon Valley, California , y oficinas en Nueva York y Londres. Para más información, visite www.conviva.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/525060/Conviva_Logo.jpg

