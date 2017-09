Las tecnologías y aplicaciones de la Internet de las Cosas de China entran en un período activo de innovación

Home >> More Operators news >> This Article

Published on: 12th Sep 2017

SOURCE World Internet of Things Exposition

FUENTE World Internet of Things Exposition

El 10 de septiembre comenz en Wuxi, China , la Exposici n Mundial de la Internet de las Cosas (WIOT, por sus siglas en ingl s) de 2017 de cuatro d as de duraci n. Visitantes distinguidos procedentes de m s de 20 pa ses y regiones de todo el globo terr queo y representantes de m s de 500 empresas y organizaciones se reunieron a orillas del lago Tai para analizar el desarrollo del sector y aprovechar las oportunidades que se presentan con la marea creciente de la Internet de las Cosas.

