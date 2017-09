Â¿Mujeres sacrifican carrera por su familia?

Home >> More Operators news >> This Article

Published on: 11th Sep 2017

A pesar de que estadísticamente la mayoría de las mujeres tienen un trabajo, los deberes del hogar continúan siendo mayoritariamente tarea de la mujer. Un usuario comentó: "Si el salario de mi esposo fuera suficiente para mantener a la familia completa, no me importaría quedarme en casa y hacer todos los quehaceres yo sola."- Mayra, 36 años.

En base a las estadísticas del instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, la población de mujeres en edad productiva (15 a 64 años), ascendió a 40.6 millones en 2015, lo que representa el 66.1% del total de población de mujeres mexicanas. Esto es excluyendo las labores no remuneradas en el hogar. La razón de este incremento se debe a que un solo salario ya no es suficiente para mantener a una familia y en ese sentido, trabajar se ha convertido en una obligación de las mujeres para la supervivencia familiar.

