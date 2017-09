Home >> More Operators news >> This Article

Published on: 8th Sep 2017

Octo3 es miembro de OCTO3 Group Holdings Ltd., un proveedor de servicios de alta tecnología que ofrece soluciones integradas, soporte integral de operaciones y aplicaciones de nuevas tecnologías. Octo3 tiene su sede central en Hong Kong y oficinas repartidas por Hong Kong , Tailandia, Singapur y Pakistán.

A pesar de que todavía no se ha lanzado la red HAZZA, Octo3 ya cuenta con una importante parte de las tecnologías que la harán posible.

La red HAZZA pretende aprovechar la cadena de bloques para unificar los sistemas de pago globales y, as , beneficiar a clientes, comerciantes y a todo el sector de los m todos de pago

Sign up for our free email news alerts

Sample Copy