Le systÃ¨me de cÃ¢bles sous-marins entre les Ã‰tats-Unis et le BrÃ©sil, Seabras-1 de Seaborn Networks, est opÃ©rationnel

Seaborn Networks, important d veloppeur, propri taire et exploitant de syst mes de c bles fibres optiques sous marins, a annonc aujourd'hui que Seabras 1 tait op rationnel. Seabras 1 de Seaborn est un nouveau syst me de c bles sous marins 6 paires de fibre, 72 Tbit s, constitue le premier et seul syst me point point direct entre S o Paulo (Br sil) et New York ( tats Unis).

Seabras-1 est détenu conjointement par Seaborn Networks et Partners Group (gestionnaire international de portefeuille, administrant un actif de 66 milliards de dollars) pour le compte de ses clients. Seaborn exploite et entretient Seabras-1 depuis ses bureaux des États-Unis et du Brésil, notamment ses propres centres d'exploitation dédiés dans le New Jersey et le Massachusetts .

Seabras-1 offre une route de calibre transporteur plus rapide et plus fiable que les systèmes concurrents entre les centres commerciaux du Brésil et des États-Unis, grâce à un service de meilleure qualité, une architecture réseau plus robuste et une liaison terrestre 100 % souterraine au Brésil. En s'adressant à Seaborn, les clients peuvent également communiquer directement avec le propriétaire et exploitant du système, et bénéficier des meilleurs délais d'activation des circuits et de plateformes d'achat propres.

La solution propriétaire de Seaborn SeaSpeed™ pour le secteur financier entrera en service au quatrième trimestre 2017. SeaSpeed offre la route à plus faible latence entre les opérateurs boursiers du New Jersey et de São Paulo (B3/BM&FBovespa), avec une capacité dédiée de B3 (SPA) à São Paulo à Carteret , puis vers les points de présence de New York ou du New Jersey de votre choix.

À propos de Seaborn Networks Seaborn Networks est un important développeur, propriétaire et exploitant de systèmes de câbles à fibres optiques sous-marins indépendants, notamment Seabras-1 entre New York et São Paulo, et ARBR entre São Paulo et Buenos Aires . La société Seaborn a été fondée par des dirigeants chevronnés des secteurs des câbles sous-marins et des services de télécommunications aux opérateurs, possédant une grande expérience de la conception, de la fabrication et de l'exploitation de nombreux grands réseaux sous-marins et terrestres dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.seabornnetworks.com.

