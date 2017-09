Sistema de cabo submarino Seabras-1 da Seaborn Networks que liga os EUA e Brasil estÃ¡ pronto para entrar em operaÃ§Ãµes

A Seaborn Networks, grande desenvolvedora, propriet ria e operadora de sistemas de cabos submarinos de fibra ptica, anunciou hoje que seu sistema de cabo submarino Seabras 1 est pronto para entrar em opera es. O Seabras 1 da Seaborn, que um novo sistema de cabo submarino com seis pares de fibra, de 72Tbps, o primeiro e nico sistema ponta a ponta, direto, entre S o Paulo (Brasil) e Nova York (EUA).

O Seabras-1 é uma propriedade conjunta da Seaborn Networks e Partners Group (gestora de investimentos em mercados privados globais, com US$ 66 bilhões em ativos sob administração) em favor de seus clientes. A Seaborn opera e mantém o Seabras-1 de seus escritórios nos Estados Unidos e no Brasil, incluindo os centros próprios e dedicados de operações da rede em Nova Jersey e Massachusetts .

O Seabras-1 oferece uma rota de classe operadora mais rápida e mais confiável entre os centros comerciais do Brasil e dos EUA do que os sistemas concorrentes, com qualidade aperfeiçoada de serviço, uma arquitetura de rede mais resiliente e backhaul terrestre 100% subterrâneo no Brasil. A comprar diretamente da Seaborn, os clientes também se beneficiam da habilidade de se comunicar diretamente com a operadora proprietária do sistema, dos melhores turnarounds do setor em ativação de circuitos e de plataformas únicas de compra.

A solução SeaSpeed™ patenteada da Seaborn para o segmento vertical financeiro irá iniciar o serviço no quarto trimestre de 2017. O SeaSpeed é a rota de menor latência entre as negociações de trading de Nova Jersey e São Paulo (B3/BM&FBovespa), com capacidade dedicada de B3 (SPA) em São Paulo a Carteret e progressivamente para sua escolha de pontos de presença em Nova York ou Nova Jersey .

Sobre Seaborn Networks A Seaborn Networks é desenvolvedora, proprietária e operadora de sistemas de cabos submarinos de fibra óptica independentes, incluindo o Seabras-1 entre Nova York e São Paulo e o ARBR entre São Paulo e Buenos Aires . A Seaborn foi fundada por executivos bem-sucedidos nas áreas de cabos submarinos e de operadoras atacadistas, com experiência em projeto, construção e operação de muitas das maiores redes submarinas e terrestres do mundo. Para mais informações, visite www.seabornnetworks.com.

Contato com a imprensa: kate.wilson@seabornnetworks.com

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/552677/SEABORN_LOGO.jpg

FONTE Seaborn Networks

SOURCE Seaborn Networks

http://www.seabornnetworks.com