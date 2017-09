Huawei lance la solution SD-WAN pour offrir une expérience optimale d'interconnexion des réseaux WAN d'entreprise

SHANGHA , le 7 septembre l'occasion du salon HUAWEI CONNECT 2017, Huawei a pr sent sa solution de WAN d fini par logiciel (SD WAN) et une s rie de passerelles informatiques universelles offrant une interconnexion la demande entre les succursales d'une entreprise, entre les succursales et les centres de donn es, et entre les succursales et le cloud. Cette solution offre une exp rience optimale en mati re d'interconnexion de r seau tendu gr ce une s lection intelligente des chemins d'acc s dans l'ensemble du r seau, un syst me d'acc l ration intelligente et une solution d'exploitation et de maintenance (O&M) h berg e dans le cloud.

La solution SD-WAN actuelle de Huawei est déjà largement utilisée à des fins commerciales dans le monde entier et offre des interconnexions rentables à des clients de secteurs comme la finance, le commerce et la fourniture de services gérés. Les entreprises exigent aujourd'hui une expérience améliorée passant notamment par le déploiement de services flexibles, la présence de fonctions de réseau supplémentaires, des preuves de l'expérience acquise et une optimisation de l'expérience dans des entreprises transnationales. Pour répondre à ces exigences, la solution SD-WAN de Huawei exploite les avantages des technologies cloud pour offrir une expérience optimale en termes d'applications, d'accès à des services à valeur ajoutée (SVA) et d'exploitation et de maintenance.

Une expérience optimale en matière d'applications : utilise la sélection intelligente des chemins d'accès et des technologies d'accélération pour garantir la plus haute priorité aux applications clés.

Le cryptage de services est une exigence courante dans de nombreux secteurs, bien que chaque secteur ait des exigences spécifiques en termes d'applications et d'expérience clés. La solution SD-WAN de Huawei identifie les applications définies par l'utilisateur et les applications cryptées, et utilise les technologies mondiales d'ordonnancement intelligent du trafic pour fournir une solution de sélection de chemins d'accès intelligente basée sur l'utilisateur, l'application et le chemin optimal. La solution SD-WAN met également à profit la transmission de fichiers, les données et les technologies d'optimisation des applications pour assurer l'accélération intelligente des applications clés, offrant une expérience optimale pour les utilisateurs et les applications les plus importants.

Une expérience optimale en matière de services à valeur ajoutée : exploite la plateforme de services ouverte pour fournir des SVA en quelques minutes

Les séries AR1600 et AR650 conçues par Huawei et présentées dans le cadre de HUAWEI CONNECT 2017, ouvrent de nouvelles perspectives pour l'informatique mondiale, et soutiennent le développement des SVA proposés par Huawai ses partenaires (pare-feu virtuels, contrôleurs d'optimisation du réseau étendu, etc.), répondant aux besoins de déploiement des succursales les plus diverses. Le contrôleur agile organise et déploie automatiquement des SVA qui peuvent être activés en quelques minutes, résolvant ainsi les problèmes de lenteur et de manque de flexibilité des services liés aux solutions traditionnelles.

Une expérience optimale en matière d'O&M : l'exploitation et la maintenance sont visibles dans le cloud, permettant de repérer les problèmes en quelques secondes

La solution SD-WAN de Huawei prend en charge la gestion et la visualisation basée sur un SIG du niveau de performance global d'une application. Elle utilise des fonctions O&M automatisées pour localiser les défauts sur l'ensemble du réseau en quelques secondes, réduisant les frais d'exploitation de 80 %. La solution peut être déployée via différentes méthodes, notamment par courrier électronique ou lecture de codes-barres. En outre, elle fonctionne sur le principe du « plug and play », ce qui permet un déploiement beaucoup plus efficace.

L'entreprise japonais SoftBank, cliente de longue date de Huawei en matière de DD-WAN, a commencé le déploiement de la solution WAN-SD et prévoit de fournir des services de lignes louées à des clients d'entreprises japonaises et du monde entier. M. Hiroki Taketsuna , directeur principal de la Division des services de réseau chargée de l'innovation en matière de TIC chez Softbank Corp., a observé que le SD-WAN est devenu une tendance en matière d'interconnexion d'entreprise dans un contexte de transformation du secteur des services par le numérique et le cloud. Il a ajouté que la solution SD-WAN de Huawei aiderait SoftBank à fournir à ses entreprises clientes des services d'interconnexion offrant un accès très fiable et une expérience utilisateur hors pair.

Kevin Hu , président des solutions de commutation et de la gamme de produits Enterprise Gateway de Huawei, a déclaré : « Les innovations de Huawei sont toujours basées sur une analyse approfondie des exigences des clients et des difficultés qu'ils rencontrent. La solution SD-WAN de Huawei aide les entreprises à relever les défis engendrés par l'évolution rapide du développement des services de cloud. En créant des interconnexions à la demande basées sur le WAN qui offrent aux entreprises une expérience optimale, cette solution accélère la transformation des entreprises à l'ère du cloud et contribue à leur réussite commerciale ».

Le réseau d'entreprise Huawei a été largement déployé dans plus de 100 pays et régions, grâce à la combinaison intelligente de tous les outils disponibles, afin d'accélérer la transformation numérique des entreprises. À ce jour, 197 entreprises du Fortune 500 et 45 entreprises du Fortune 100 ont choisi Huawei comme partenaire de leur transformation numérique.

HUAWEI CONNECT, l'évènement phare du secteur mondial des TIC se déroule au Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) du 5 au 7 septembre 2017 sous le thème « Vivez la croissance avec le cloud ». Dans le cadre de cette plateforme mondiale de collaboration ouverte, Huawei et ses clients et partenaires exploreront de nouvelles opportunités de croissance rendues possibles par le numérique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2017/.

