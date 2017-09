Lanza la nube Huawei seis soluciones innovadoras en HUAWEI CONNECT 2017

SHANGHAI , 7 Joy Huang , vicepresidente de la gama de productos inform ticos de Huawei, anunci durante su discurso inaugural en HUAWEI CONNECT 2017, titulado "All Connected, All Cloud, All Intelligent" ("Todo conectado, todo en la nube, todo inteligente"), seis soluciones innovadoras nuevas, dise adas con el prop sito de ayudar a las empresas en el proceso de transformaci n digital. Las soluciones nuevas incluyen innovaciones en hardware, software, datos, conexi n, arquitectura, y nube h brida.

Huawei también compartió historias de éxito y mejores prácticas aprendidas trabajando con el Banco Industrial y Comercial de China y Dongfeng Peugeot Citroen Automobile Company Ltd. en la transformación digital.

"La transformación digital en diversas industrias llevará a los seres humanos a un mundo más inteligente en el futuro, y la innovación será la mayor fuerza motora detrás de esta revolución," declaró Joy Huang . "De más en más, la innovación tendrá lugar en la nube, y la nube necesitará una resistencia integral. La nube de Huawei se compromete a facilitar al mundo inteligente, brindando una innovación continua de las tecnologías y capacidades de la nube Huawei, para así ayudar a nuestros clientes a triunfar en la transformación digital."

En HUAWEI CONNECT 2017, la nube Huawei lanzó seis soluciones, presentando su innovación en materia de hardware, software, datos, conexión, arquitectura, y nube híbrida:

Desde la formación de la unidad empresarial de la nube en marzo de 2017, la base de usuarios de la nube Huawei ha visto un incremento de 238%, y 40 servicios de nube nuevos se han lanzado, incluyendo los servicios de almacén de datos, protección avanzada DDoS, y CDN. Hasta la fecha, Huawei ha lanzado un número total de 85 servicios de nube. Entretanto, más de 4 500 funciones nuevas han sido añadidas a la nube Huawei.

SOURCE Huawei