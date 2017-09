Huawei Cloud lance six solutions novatrices Ã  l'occasion du HUAWEI CONNECT 2017

l'occasion du HUAWEI CONNECT 2017, Joy Huang , vice pr sident de la ligne de produits informatiques de Huawei a annonc , dans son discours d'ouverture intitul Le tout connect , le tout sur le cloud, le tout intelligent six solutions novatrices con ues pour aider les entreprises effectuer leur transformation num rique. Les nouvelles solutions comportent des innovations dans le mat riel, les logiciels, les donn es, les connexions, l'architecture et le cloud hybride.

Huawei a aussi partagé des réussites et les meilleures pratiques qu'elle a apprises en travaillant avec la Banque industrielle et commerciale de Chine et Dongfeng Peugeot Citroen Automobile Company Ltd. sur la transformation numérique.

« La transformation numérique qui va s'opérer dans de nombreuses industries va conduire les êtres humains vers un monde intelligent à l'avenir, et l'innovation sera la force motrice de la révolution », a déclaré Joy Huang . « L'innovation se produira de plus en plus dans le cloud, et le cloud aura besoin de la force générale. Huawei Cloud s'engage à être un facilitateur du monde intelligent, offrant des innovations continues de technologies et de capacités sur Huawei Cloud pour aider les clients à réussir leur transformation numérique. »

À l'occasion du HUAWEI CONNECT 2017, Huawei Cloud a présenté six solutions comportant des innovations en termes de matériel, logiciels, données, connexions, architecture et cloud hybride :

Depuis la formation sur le Cloud BU en mars 2017, celui-ci a vu une augmentation de 238 % de la base d'utilisateurs du cloud de Huawei et a lancé 40 nouveaux services cloud, y compris le service d'entrepôt de données, le service DDoS (attaque par déni de service distribuée) avancé et le service CDN (réseau de diffusion du contenu). À ce jour, Huawei a publié un nombre total de 85 services cloud. En attendant, plus de 4 500 nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à Huawei Cloud .

