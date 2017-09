Megaport stelt Tim Hoffman aan als Chief Technology Officer

BRISBANE , Australi , 6 september  Megaport Limited (ASX MP1) ("Megaport"), de wereldwijde toonaangevende leverancier van Elastic Interconnection dienstverlening, kondigde vandaag aan dat Tim Hoffman zich vanaf 1 oktober 2017 bij het bedrijf zal voegen als Chief Technology Officer. Na bijna tien jaar in de opbouw van telecommunicatienetwerken in Nieuw Zeeland, is Hoffman de afgelopen drie nhalf jaar actief geweest bij het aansturen van een team dat grote Content Distribution Networks (CDNs) en backbones over de hele wereld op schaal brengt.

Hoffman zal verantwoordelijk zijn voor het beheren van producten, inkoop, netwerkoperaties, netwerkarchitectuur en softwareontwikkeling, en staat onder directe leiding van de CEO van Megaport, Vincent English .

Vanaf eind 2014 gaf Hoffman leiding aan het Global Network-team van Twitter, dat verantwoordelijk is voor de wereldwijde infrastructuur, waaronder alle interconnectie, backbone en contentdistributie infrastructuur, en wereldwijde datacentra. Hij sloot overeenkomsten met enkele van de grootste internet backbone-aanbieders ter wereld, terwijl hij de commerciële inzet aanstuurde voor een significante vermindering van de operationele infrastructuurkosten.

"Tim was van wezenlijk belang bij het leiding geven aan de ontwikkeling van enkele van de belangrijkste netwerken in de telecommunicatie-infrastructuur van Nieuw-Zeeland in de afgelopen tien jaar", zei Vincent English , Chief Executive Officer van Megaport . "Zijn aanstelling bij Twitter stelde hem in staat om een netwerk te ontwerpen waarmee exponentiële groei werd bereikt. In het afgelopen jaar zijn de inkomsten van Megaport met een ongekend hoog percentage van 298% gegroeid. Ook zag het bedrijf een groei in producten en diensten, en heeft het haar wereldwijde voetafdruk uitgebreid. Tims ervaring binnen de branche komt overeen met de doelen van Megaport, en zal van onschatbare waarde zijn voor toekomstige groei-initiatieven."

"Megaport heeft de manier waarop de branche connectiviteit aanpakt getransformeerd, en is een pionier, met haar netwerk op basis van Software Defined Network van de volgende generatie, een belangrijke vernieuwing in vergelijking met traditionele netwerken. Zo proberen wij betere en flexibelere, klantgerichte oplossingen aan te bieden", zei Tim Hoffman . "Ik zie ernaar uit leiding te mogen geven aan dit uitstekende team in onze volgende groeifase, waarbij wij actief gericht blijven op een revolutionaire vernieuwing van het wereldwijde connectiviteitslandschap."

Over Megaport

Megaport is de wereldwijde, toonaangevende leverancier van Elastic Interconnection services. Het wereldwijde platform van het bedrijf maakt gebruik van Software Defined Networking (SDN), waarmee klanten snel hun netwerk kunnen verbinden met de andere diensten in het Megaport Network. Diensten kunnen direct worden beheerd door klanten via hun mobiele apparaten, hun computer of onze open API. De uitgebreide voetafdruk van het bedrijf in Australië, de Aziatisch-Pacifische regio, Noord-Amerika en Europa zorgt voor een neutraal platform met vele belangrijke leveranciers voor datacentra in verscheidene markten.

Megaport werd opgericht in 2013 door Bevan Slattery , en bouwde het eerste SDN-gebaseerde Elastic Interconnection platform ter wereld, voor de veiligste, meest naadloze en on-demand manier voor het verbinden van bedrijven, netwerken en dienstverlening. Megaport staat onder leiding van Vincent English en is opgezet door een uiterst ervaren team met een uitgebreide kennis van het opstellen van grootschalige wereldwijde verbindingsnetwerken. Het bedrijf verbindt meer dan 730 klanten in meer dan 165 datacentra in 37 steden en 19 landen. Megaport is een Alibaba Cloud Technology Partner, Oracle Cloud Partner, AWS Technology Partner, Microsoft Azure ExpressRoute Partner, en Google Cloud Interconnect Partner.

Megaport, Virtual Cross Connect, VXC, en MegaIX zijn geregistreerde handelsmerken van Megaport (Services) Pty Ltd ACN 607 432 646.

Ga voor meer informatie over Megaport naar: www.megaport.com.

