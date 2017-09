Verve Connect s'associe Ã  Spreadtrum Communications pour lancer deux combinÃ©s auprÃ¨s des clients clÃ©s du Royaume-Uni

LONDRES, le 6 septembre Verve Connect, soci t de communications bas e au Royaume Uni et sp cialis dans les produits connect s et de divertissement en tous lieux , a annonc aujourd'hui un nouveau partenariat avec Spreadtrum Communications, soci t non fabricante de semiconducteurs qui d veloppe des jeux de puces mobiles destin s aux produits lectroniques grand public. Ils fourniront aux clients du Royaume Uni plusieurs combin s prix attractifs sur la plateforme de Spreadtrum. Les 2 nouveaux combin s, l'IMO Q2 et l'IMO Dash, sont disponibles chez Tesco, dans 950 de ses boutiques au Royaume Uni. Les combin s sont galement disponibles l'achat aupr s d'autres op rateurs et distributeurs parmi lesquels Virgin Media, Argos, Amazon, et prochainement plusieurs autres.

S'appuyant sur son succès des 12 derniers mois, au cours desquels Verve Connect a lancé ses appareils mobiles sous la marque IMO auprès de clients tels que Virgin Media, Dixons Carphone et Talk Mobile, la société s'associe aujourd'hui avec Spreadtrum afin d'utiliser les plateformes de jeux de puces SC7731C et SC7701 de Spreadtrum pour fournir aux clients du Royaume-Uni un smartphone offrant un excellent rapport qualité-prix, l'IMO Q2, ainsi qu'un téléphone multifonctions 3G solide et sans superflu, l'IMO Dash.

Wu Sa , directeur général de Verve Connect, a commenté : « Nous sommes enchantés de nous associer à Spreadtrum pour lancer ces deux combinés. IMO s'engage à délivrer des appareils offrant la meilleure qualité et valeur sur le marché, en permettant aux consommateurs de profiter des expériences de téléphone mobile qu'offrent les marques de première catégorie, sans avoir à casser leur tirelire.

« Spreadtrum est un partenaire idéal pour Verve Connect, dans la mesure où nous entendons toutes les deux développer notre activité en Europe grâce à nos attitudes mutuelles consistant à 'faire bouger les choses', et notre collaboration et innovation nous aideront à atteindre nos objectifs commerciaux conjoints. »

« Nous sommes ravis de travailler aux côtés de Verve Connect afin de délivrer notre proposition de valeur technique au travers de nos appareils IMO à Tesco ainsi qu'à d'autres clients au Royaume-Uni », a déclaré Judy Chung , vice-présidente de Spreadtrum Communications. « Notre collaboration a permis à de plus en plus de clients au Royaume-Uni, issus de tous nos segments de consommateurs, d'offrir une solide expérience utilisateur mobile sans compromettre la performance ou le design. »

Verve Connect et Spreadtrum s'associent également sur les plateformes SC9853I, SC9850 et SC9832A de Spreadtrum, afin de proposer une gamme de nouveaux appareils, ciblant les opérateurs clés grâce à des fonctions VoLTE et VoWiFi à l'horizon 2018/2019.

Les partenaires potentiels sont invités à nous contacter afin de découvrir cette opportunité et d'en savoir plus sur les produits.

Spécifications des produits

IMO Q2

Plateforme - Android 5.1 Écran - 4,0 pouces WVGA Appareil photo - 5 MP avant / 5 MP arrière Jeu de puces et processeur - SC7731C/ quadricœurs 1,2 GHz Mémoire - 1 GB RAM + 8 GB ROM / Micro SD (jusqu'à 32 GB) Wi-Fi - 802.11 b/g/n Batterie - 1 450 mAh Dimensions - 125 x 63,9 x 9,9 mm Autres fonctionnalités - capteur, accéléromètre/proximité

IMO Dash

Bande : GSM850/900/1800/1900 MHz, WCDMA 900/2 100 MHz Écran : 2,4 pouces, 320 * 240 pixels Appareil photo : 2 MP appareil photo principal avant Processeur : SC7701 Mémoire : 64 MB RAM + 128 MB ROM / fente Micro SD (jusqu'à 32 GB) Batterie : 1 000 mAh Dimensions : 122 * 50 * 13,9 mm Autres fonctionnalités : Bluetooth, radio FM, réveil, lampe de poche, calendrier, etc.

Pour en savoir plus sur l'IMO Q2 et l'IMO Dash, rendez-vous sur : www.imomobile.co.uk

LA SOURCE Verve Connect