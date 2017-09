197 empresas de Fortune Global 500 confían en Huawei para triunfar en la nueva era de las TIC

Home >> More Operators news >> This Article

Published on: 5th Sep 2017

HUAWEI CONNECT, el principal evento de la industria internacional de TIC, se celebra en el Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) los días 5-7 de septiembre de 2017 con el tema «Crecer con la nube». En esta plataforma internacional para la colaboración abierta, Huawei, junto con sus clientes y sus socios, explorará nuevas oportunidades de crecimiento a través de la transformación digital. Para más información, visite http://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2017/.

La estrategia de plataforma y ecosistema acelera la transformaci n digital 197 empresas de Fortune Global 500 conf an en Huawei para triunfar en la nueva era de las tecnolog as de la informaci n y la comunicaci n (TIC)

