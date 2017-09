M6 Note von Meizu Technology empfÃ¤ngt 200.000 Bestellungen am ersten Tag

PEKING, 4. Das M6 Note, das erste Smartphone vom f hrenden Unternehmen f r Unterhaltungselektronik Meizu Technology Co., Ltd. (Meizu) mit Qualcomm Prozessor, hat sich auf dem Markt als voller Erfolg erwiesen. Innerhalb von 24 Stunden nach seinem Marktdeb t am 23. August gingen 6,3 Millionen Vorbestellungen ein, was die Verkaufszahlen am Erstverkaufstag auf insgesamt 200.000 brachte.

Ganz im Sinne der M-Serie, auch Jugendlichen Qualität zu bringen („Quality for Young"), bietet das M6 Note seinen Anwendern eine hochwertige Hardware-Konfiguration und ein ausgezeichnetes Fotografie-Erlebnis. Das Smartphone schafft es, eine marktbestimmende Balance zwischen solider Leistung und Erschwinglichkeit sowie einer Preisspanne zwischen 1.099 CNY und 1.699 CNY (164,95 USD - 254,99 USD ) zu halten.

„Diese Verkaufszahlen sind nicht nur ein Beleg für die harte Arbeit unserer Technik- und Designteams, sondern auch eine Bestätigung dafür, dass Meizus Strategie von 'Quality for Young' erfolgreich ist", so Li Nan , Vice President von Meizu Technology Co. und President der M Series. „Die junge Generation hält nach einem 'Konsum-Upgrade' Ausschau. Das M6 Note bietet eine Kombination des mit Spannung erwarteten Qualcomm Snapdragon 625-Prozessors und des SONY IMX 362-Sensors, um diesem Trend zu einem erschwinglichen Preis Folge zu leisten."

Das M6 Note bietet ausgezeichnete Qualität und folgende Produktmerkmale:

„Dies ist das erste Mal, dass eine solche Mischung fortschrittlicher Hardware gemeinsam in einem Smartphone zu einem erschwinglichen Preis auftaucht", fügte Li Nan hinzu. „Alle Funktionen erfüllen das Versprechen der M-Serie, Jugendlichen Qualität zu bringen."

Informationen zu Meizu

Meizu Technology Co., Ltd. (Meizu), gegründet 2003, ist laut IC Insights hinsichtlich verkaufter Einheiten der weltweit elftgrößte Hersteller von Mobiltelefonen sowie einer der einflussreichsten Smartphone-Hersteller und eine der einflussreichsten mobilen Internetmarken in China . Das Unternehmen hat beinahe 30 Modelle auf den Markt gebracht, die es 2016 auf 22 Millionen versendete Produkteinheiten brachten.

Meizu hat eine Serie kundenorientierter Smartphones entwickelt, die das optimierte, angepasste Android-basierte „Flyme"-Betriebssystem nutzen. Seit die M-Serie und Meizu im Mai 2016 offiziell in zwei unabhängige Geschäftseinheiten unterteilt wurden, hat sich die M-Serie auf Markendefinition, Produktfokussierung und den 1.000-Yuan -Markt konzentriert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/551684/Meizu.jpg

