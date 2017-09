M6 Note, de Meizu Technology, reÃ§oit 200 000 commandes dÃ¨s le premier jour

P M6 Note, le premier t l phone intelligent du chef de file de l' lectronique grand public Meizu Technology Co., Ltd (Meizu), quip d'un processeur Qualcomm, conna t un v ritable succ s sur le march , enregistrant 6,3 millions de pr ventes 24 heures apr s son lancement le 23 ao t, vendant 200 000 exemplaires d s le premier jour de vente.

M Series se fixant pour objectif de fournir de la « qualité aux jeunes », M6 Note offre une configuration matérielle de top niveau et assure une expérience photographique de toute beauté à ses utilisateurs. Il réalise un bon compromis, en termes de marché, grâce à des performances solides et un prix accessible, son prix allant de 1 099 à 1 699 yuans (de 164,95 à 254,99 USD ).

« Ce nombre de ventes ne valide pas uniquement le travail acharné de nos équipes d'ingénieurs et de concepteurs, il confirme également que la stratégie de Meizu consistant à fournir de la 'qualité aux jeunes' est la bonne », a déclaré Li Nan , le vice-président de Meizu Technology Co. et président de M Series. « Les jeunes souhaitent un 'saut qualitatif en matière de consommation'. M6 Note combine le très attendu processeur Qualcomm Snapdragon 625 et le capteur SONY IMX 362, ce qui leur permet de franchir le pas à des prix accessibles. »

M6 Note offre une qualité et des caractéristiques supérieures, à savoir :

« C'est la première fois que l'on trouve dans un téléphone intelligent de ce prix-là une telle combinaison de matériel de pointe », a ajouté Li Nan . « Toutes les fonctions tiennent la promesse faite par M Series de fournir de la 'qualité aux jeunes'. »

À propos de Meizu

Fondé en 2003, Meizu Technology Co., Ltd. (Meizu) est le 11e plus grand fabricant mondial de téléphones mobiles en termes d'unités vendues, selon les statistiques d'IC Insights, et l'un des fabricants de téléphones intelligents les plus importants en Chine. La société, qui dispose d'une gamme de téléphones intelligents de près de 30 modèles, a livré 22 000 000 d'unités en 2016.

Meizu a mis au point une série de téléphones intelligents centrés sur le client, utilisant le système d'exploitation optimisé et personnalisé « Flyme », reposant sur Android. Depuis que M Series et Meizu ont été formellement divisés en deux unités commerciales indépendantes en mai 2016, M Series se concentre sur la définition de la marque, l'orientation produit et le marché des magasins de rabais.

