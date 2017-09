Meizu Technology recibe 200.000 pedidos de su M6 Note el primer día

Home >> More Operators news >> This Article

Published on: 5th Sep 2017

Fundada en 2003, Meizu Technology Co., Ltd. (Meizu) es el 11º mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo en términos de unidades vendidas, según IC Insights, y uno de los más influyentes fabricantes de smartphones y marcas de Internet móvil de China . La empresa ha presentado casi 30 modelos que han alcanzado 22.000.000 de unidades enviadas en 2016.

«Estas cifras de ventas no sólo representan un reconocimiento del duro trabajo de nuestros ingenieros y equipos de diseño, también confirman que la estrategia de Meizu de ofrecer "Calidad a los jóvenes" es una estrategia ganadora», afirmó Li Nan , vicepresidente de Meizu Technology Co., y presidente de M Series. «La generación joven busca una "mejora en su consumo". El M6 Note proporciona la combinación del muy esperado procesador Qualcomm Snapdragon 625 y el sensor SONY IMX 362 para abrazar esta tendencia a un precio asequible».

PEK M6 Note, el primer smartphone de la empresa l der en electr nica de consumo, Meizu Technology Co., Ltd. (Meizu) equipado con un procesador Qualcomm, ha demostrado ser un xito en el mercado, al registrar 6,3 millones de prepedidos en las primeras 24 horas de su lanzamiento el 23 de agosto, lo que ha llevado las ventas en su primer d a hasta un total de 200.000 unidades.

Sign up for our free email news alerts

Sample Copy