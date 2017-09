Meizu Technology dostáva 200 000 objednávok na smartfón M6 Note hneď prvý deň

Home >> More Operators news >> This Article

Published on: 5th Sep 2017

Spoločnosť Meizu vyvinula rad inteligentných telefónov zameraných na zákazníkov, ktoré využívajú optimalizovaný, prispôsobený operačný systém „Flyme" pre systém Android. Keďže M Series a Meizu boli oficiálne rozdelené do dvoch nezávislých obchodných jednotiek v máji 2016, séria M sa sústredila na definovanie značky, produktové smerovanie a trh s výrobkami za cenu okolo 1 000 juanov.

Spoločnosť Meizu Technology Co., Ltd. (Meizu), ktorá bola založená v roku 2003, je výrobcom mobilných telefónov v Číne a jedenástym najväčším svetovým výrobcom mobilných telefónov z hľadiska jednotkového predaja podľa štatistík spoločnosti IC Insights. Spoločnosť sa môže pochváliť smartfónovou líniou takmer 30 modelov, ktorá dosiahla počet 22 miliónov kusov predaných v roku 2016.

„Tieto čísla nie sú len odmenou za tvrdú prácu našich inžinierskych a dizajnérskych tímov, ale potvrdzujú aj to, že stratégia spoločnosti Meizu ponúkať „kvalitu pre mladých", je dobre zvolená," povedal Li Nan , viceprezident spoločnosti Meizu Technology Co. a prezident série M. „Mladá generácia očakáva „niečo nové na spotrebnom trhu". Note M6 predstavuje kombináciu očakávaného procesora Qualcomm Snapdragon 625 a snímača SONY IMX 362, pričom tento nový trend nastoľuje za prijateľnú cenu."

V duchu prísľubu série M priniesť „kvalitu pre mladých", ponúka M6 Note svojim užívateľom špičkovú hardvérovú konfiguráciu a nevšednú skúsenosť z fotografovania. Dosahuje na trhu nevídanú rovnováhu medzi solídnym výkonom a dostupnosťou, pričom jeho cena sa pohybuje od 1 099 CNY do 1 699 CNY (164,95 - 254,99 USD ).

PEKING, 4.

