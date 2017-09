Pierwszego dnia sprzedaży zamówiono 200 000 urządzeń M6 Note produkcji Meizu Technology

Home >> More Operators news >> This Article

Published on: 5th Sep 2017

Firma Meizu stworzyła serię smartfonów stawiających użytkownika w centrum. Modele te bazują na zoptymalizowanym, dostosowanym systemie operacyjnym Flyme opartym na systemie Android. Od oficjalnego rozdzielenia oddziałów M Series i Meizu na dwie niezależne jednostki biznesowe w maju 2016 roku oddział M Series skupia swoje działania na definicji marki, produktach i rynku do 1000 juanów.

Założona w 2003 roku firma Meizu Technology Co., Ltd. (Meizu) zajmuje 11 miejsce wśród producentów telefonów komórkowych pod względem sprzedaży zgodnie z danymi IC Insights, jest także jednym z najbardziej popularnych producentów smartfonów w Chinach. Firma ma w ofercie linię smartfonów obejmującą prawie 30 modeli, których w 2016 roku sprzedano 22 000 000.

- Po raz pierwszy mamy do czynienia z takim połączeniem zaawansowanych technologii w smartfonie w tym zakresie cenowym - skomentował Li Nan . - Wszystkie funkcje urządzenia wpisują się w obietnicę jakości dla młodych - dodał wiceprezes.

- Taki poziom sprzedaży jest nie tylko potwierdzeniem jakości ciężkiej pracy naszych zespołów inżynieryjnych i projektowych, ale także potwierdza słuszność strategii jakości dla młodych firmy Meizu - skomentował Li Nan , wiceprezes firmy Meizu Technology Co. i dyrektor oddziału M Series. - Młodzi poszukują lepszego poziomu. Model M6 Note jest połączeniem długo wyczekiwanego procesora Qualcomm Snapdragon 625 i czujnika SONY IMX 362 pozwalającym na osiągnięcie właśnie tego w rozsądnej cenie - dodał wiceprezes.

PEKIN, 4 wrze nia 2017 r. Model M6 Note produkcji wiod cej marki elektroniki konsumenckiej Meizu Technology Co., Ltd. (Meizu) wyposa ony w procesor Qualcomm okaza si wielkim hitem rynkowym. W 24 godziny od debiutu na rynku dnia 23 sierpnia z o ono 6,3 miliona zam wie przedsprzeda owych na urz dzenie, a w pierwszym dniu sprzeda y sprzedano a 200 000 egzemplarzy.

Sign up for our free email news alerts

Sample Copy