Smartphone M6 Note společnosti Meizu Technology získal první den 200 000 objednávek

PEKING, 5. z M6 Note, prvn smartphone od p edn spole nosti spot ebn elektroniky Meizu Technology Co., Ltd. (Meizu), obsahuj c procesor Qualcomm, se uk zal jako tr n hit, kter zaznamenal p edprodejn objedn vky ve v i 6,3 milion b hem 24 hodin po jeho debutu 23. srpna, kdy dos hl prodeje 200 000 kus ji prvn den.

V duchu poslání série M „Kvalita pro mladé" smartphone M6 Note poskytuje nejvyšší úroveň hardwarové konfigurace a přináší svým uživatelům vynikající fotografické zážitky. Dosahuje tak tržní vyváženosti mezi solidním výkonem a cenovou dostupností, přičemž cena se pohybuje od 1 999 do 1 699 CNY (164,95 - 254,99 USD ).

„Tato prodejní čísla nejsou jen potvrzením tvrdé práce našich technických a projektových týmů, ale prokazují, že strategie společnosti Meizu pro poskytování kvality pro mladé je vítězná," řekl Li Nan , viceprezident společnosti Meizu Technology Co. a prezident série M. „Mladá generace hledá lepší spotřebu". Smartphone M6 Note obsahuje kombinaci velmi očekávaného procesoru Qualcomm Snapdragon 625 a snímače SONY IMX 362, která tento trend nabízí za přijatelnou cenu."

M6 Note poskytuje vynikající kvalitu a funkce, jak je uvedeno níže:

„Je to poprvé, kdy se tato kombinace pokročilého hardwaru objevila ve smartphonu na této cenové úrovni," dodal Li Nan . „Všechny funkce dodržují slib série M poskytovat kvalitu pro mladé."

O společnosti Meizu

Společnost Meizu Technology Co., Ltd. (Meizu), která byla založena v roce 2003, je podle agentury IC Insights jedenáctým největším výrobcem mobilních telefonů na světě v oblasti prodeje jednotek a jedním z nejvýznamnějších výrobců smartphonů a mobilních internetových značek v Číně. Společnost vydala téměř 30 modelů, které v roce 2016 dosáhly počtu 22 000 000 objednávek.

Společnost Meizu vyvinula řadu smartphonů zaměřených na zákazníky, které využívají optimalizovaný, přizpůsobený operační systém založený na Androidu „Flyme". Vzhledem k tomu, že řady M a Meizu byly oficiálně rozděleny do dvou nezávislých obchodních jednotek v květnu 2016, řada M byla zaměřena na definování značky produktů za cenu okolo 1 000 juanů.

