Skyworth in de schijnwerpers tijdens IFA 2017

Ā Toonaangevende Chinese tv fabrikant Skyworth toont zijn volledige productlijn van slimme huishoudelijke apparaten tijdens de IFA 2017 die in Berlijn gehouden wordt. Skyworth demonstreert zijn prestaties en versterkte aanwezigheid in de sector voor slimme huizen. Het bedrijf heeft onlangs wereldwijd veel aandacht getrokken waardoor de wereldwijde sector voor huishoudelijke apparatuur belangstelling heeft voor wat zij van Skyworth kunnen verwachten. Ā

Met de overname van Zirndorf in 2015, de in Duitsland gevestigde Metz, is Skyworth in Europa begonnen met de invoering van zijn Skyworth+Metz dubbele merkstrategie en heeft het een Europees onderzoeks- en ontwikkelingscentrum opgericht, met als doel producten te creƫren die gebaseerd zijn op de Duitse kwaliteitsnormen. Metz heeft Skyworth geholpen om de globalisering van zijn vele merken in de Europese markt te versnellen. Alleen al in 2016, zag Skyworth, met Metz als bruggenhoofd, het bedrijfsvolume in de 11 Europese landen waarin de firma was doorgedrongen, meer dan tien keer in ƩƩn enkel jaar toenemen. De producent van consumentenelektronica heeft als doel om binnen vijf jaar een van de top drie tv-merken in Europa te worden, met een omzetdoel van 15 miljoen tv's in de markt in 2020, waarvan 50 procent gepland onder de eigen merknamen.

Tot op heden, heeft Skyworth zijn voetafdruk uitgebreid naar de markten in Europa, Zuidoost Aziƫ, Afrika, het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika, Rusland en Australiƫ, en heeft het een aanwezigheid in driekwart van de landen en regio's in de vijf continenten. Volgens Skyworths financiƫle verslag voor 2016/2017, heeft het bedrijfsonderdeel voor niet-huishoudelijke kleurentelevisies een omzet gerealiseerd van HK$ 8,937 miljard (ongeveer US$ 1,14 miljard), wat goed is voor 74,4 procent van de totale niet-binnenlandse omzet en waarbij het aandeel is toegenomen met 49,4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De stijging van de omzet buiten de thuismarkt was een belangrijke factor in de snelle groei van de onderneming. Tijdens het boekjaar verkocht Skyworth 6,94 miljoen kleuren tv's in markten buiten China , met een groei van 57,5 procent jaar-op-jaar en daarbij overtrof het zijn verkoopdoel voor de overzeese markten.

Skyworths andere exposities, waaronder de Wallpaper OLED TV, een 100" Android-tv, ontwikkeld in samenwerking met Google, en andere tv-series, beschikken allemaal over bewezen superieure beeldkwaliteit en hebben de uitmuntendheid van het bedrijf aangetoond op het gebied van productontwikkeling, een specifieke kracht van de producent van consumentenelektronica dat door de bezoekers van het evenement zeer geprezen werd.

Skyworths streven om koploper te blijven op het gebied van tv-technologie is een van de drijfveren voor de voortdurende prestatieverbeteringen van de Skyworth Group. Tijdens de IFA 2017, toonde het bedrijf de nieuwste aanwinst voor het tentoongestelde oled-aanbod, de W8. De gespleten en opgevouwen W8 heeft een oled-scherm, dat wonderbaarlijk dun is met 3,65 mm.

Skyworth blijft binnen de sectortrend toonaangevend met de introductie van nieuwe producten, mede als gevolg van zijn technologische expertise en inzet voor innovatie. De onderneming vernietigde in 2016 het monopolie van de traditionele internationale ondernemingen op het gebied van oled-technologie, slechts drie jaar na de introductie van zijn eerste oled-tv in 2013. Met toonaangevende technologieĆ«n heeft de onderneming verschillende oled-tv's geĆÆntroduceerd, waaronder de S9-I, S9300, S9D en W9. Skyworth is vanaf de eerste crt-kinescoop tot aan de lcd en de oled de producent geweest die binnen de sector het voortouw genomen heeft op het gebied van innovatie in tv-technologieĆ«n en het heeft nu oled-tv's gecreĆ«erd die zo dun zijn als de vleugels van een cicade. Skyworth speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van dunnere tv's en zal die functie in de toekomst blijven voortzetten.

Een van de hoogtepunten van Skyworths stand was China's eerste flexibele, amoled-kleurenscherm, ontwikkeld door een van de dochterondernemingen van Skyworth. Het scherm toont afbeeldingen en video's zelfs wanneer het gebogen en gevouwen is. Het 5.2" 0,01 mm-dikke scherm weegt minder dan 1 gram. Het product luidt een doorbraak in binnen de nationale sector voor flexibele amoled-schermen en is voorzien van de meest geavanceerde flexibele beeldschermtechnologie in China .

Skyworth heeft gebruik gemaakt van zijn bijna 30 jaar lange ervaring in het ontwikkelen van slimme beeldschermen om een compleet assortiment van slimme huisoplossingen te creƫren. Sinds vorig jaar toen de Skyworth Group's zijn driejarige stappenplan aankondigde, dat ook wel het Intelligence Leads Future Strategy-plan genoemd wordt, heeft de producent van consumentenelektronica opmerkelijke resultaten gerealiseerd met de invoering van zijn strategieƫn voor slimme koelkasten, wasmachines en andere huishoudelijke apparaten, evenals andere intelligente producten.

Skyworths aanbod van slimme huishoudelijke apparaten bestaat nu uit bijna 100 producten binnen de koel-, wasmachine-, airconditioning-, verlichtings- en beveiligingscategorieƫn, waardoor er een scenario gecreƫerd wordt van een slimme levenservaring. De onderneming reageert met zijn oplossingen voor huisbeveiliging, gezondheidszorg, milieubeheer, educatie en entertainment, op de verschillende definities van een "slim leven". In de komende drie jaar is Skyworth van plan om zijn aanwezigheid binnen alle sectoren van de slimme-branche op te bouwen en uit te breiden, inclusief de slimme gemeenschap en slimme stadsvelden. Als onderdeel van de groep, heeft Skyworth Digital onlangs een joint venture opgericht om toe te treden tot de chipmarkt voor stroomopwaartse halfgeleiders en om uiteindelijk een bedrijfseigen slim ecosysteem voor huizen te bouwen, wat zal bijdragen aan Skyworth doel om een wereldwijde marktleider te worden in de sector voor slimme huizen.

Naarmate de sector voor slimme tv's zal blijven groeien en de aangesloten tv's de traditionele modellen zal blijven beĆÆnvloeden, zal Skyworth zijn bedrijfsmodel moderniseren naar een combinatie van hardware en content, en het zal innovaties in de content-portefeuille blijven stimuleren. Eind juni van dit jaar, telde Skyworth 23 miljoen actieve smart tv-gebruikers in China . Met behulp van strategische investeringen van iQIYI en Tencent , versnelt Skyworth het tempo waarmee het bedrijf een aanwezigheid in de entertainmentmarkt voor de woonkamer opbouwt en grijpt het een groter aandeel van de woonkamer-markt. De leider op het gebied van consumentenelektronica zal naar verwachting een versnelling van de groeicurve kunnen waarnemen door te profiteren van zijn sterke punten in kwalitatief hoogwaardige content, overvloedige kapitaal en een gebruikersmarkt die ernaar uitkijkt om thuis meer kwaliteitstijd door te brengen in hun eigen entertainmentcenter. Deze combinatie van factoren zal ervoor zorgen dat het succes van de bedrijfsstrategieĆ«n voor de slimme huizen en de slimme steden gewaarborgd zal zijn.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/551612/1.jpg Foto - http://mma.prnewswire.com/media/551613/2.jpg Foto - http://mma.prnewswire.com/media/551614/3.jpg

SOURCE Skyworth Group $page_length='long'; ?>