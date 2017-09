Prolight Sound Shanghai 2017 : de nouvelles zones et des manifestations intÃ©ressantes organisÃ©es en marge du salon pour tenir les visiteurs informÃ©s de la dynamique du marchÃ©

Prolight Sound Shanghai, le grand salon de l'industrie du divertissement et de l' v nementiel, va rouvrir ses portes avec une superficie largie de 45 000 m tres carr s dans quatre halles. Organis e du 11 au 14 octobre 2017 au Shanghai New Expo Centre, la 15e dition de ce salon proposera de nouvelles zones produit et des v nements consacr s la technologie qui mettront en avant le savoir faire de pointe dans l'ensemble du secteur du divertissement.

Moins de deux mois avant son ouverture, le salon a d'ores et déjà recueilli le large soutien de quelques-uns des plus grands noms du secteur. Parmi les entreprises et marques participants figurent : Audio-technica, AV Link, AVID, BBS, Beta-3, Concord, DGX, DPA, Eastern Edison, Fidek, Funktion-One, GLP, Great Wall, Harman, HDTZ, KV2 Audio, LD Systems, Maquinas Iberica, Midas, Neutrik, Next-Pro audio, Phonic, Plustruss, Restmoment, SAE, SE Audiotechnik, Soundking, Superlux, Takstar, Tonwel, TW Audio, Voice-Acoustic, VUE, Yamaha et Zsound. Les nouveaux venus sont : Digisynthetic, EM acoustics, ENEWAVE, Lavoce, LYNX, Riedel et Show Tex.

Pour faire face aux exigences toujours croissantes du secteur, le salon proposera cette année deux toutes nouvelles zones pour les solutions de divertissement AV et la machinerie de scène. La zone Enregistrement et Production sera également élargie pour répondre à la demande croissante dans le secteur de l'enregistrement.

Zone Enregistrement et Production (halle N1)

Cette année, cette zone élargie proposera davantage de grandes marques internationales, ainsi qu'un programme auxiliaire complet qui vise à promouvoir les innovations dans ce secteur.

Zone Solutions de divertissement AV (halle N2)

La toute nouvelle « zone Solutions de divertissement AV » proposera une vaste gamme de solutions de divertissement avec des kiosques KTV, des mini-théâtres, des serveurs karaoké, des casques d'écoute, des haut-parleurs et des microphones. Des technologies de pointe dans la réalité virtuelle (RV), la réalité augmentée (RA) et les sièges 4D seront également intégrés pour créer une expérience cinématique pour les visiteurs.

Zone Machinerie de scène (halle N4)

Pour promouvoir l'utilisation de produits de scène plus crédibles et plus fiables, la zone Machinerie de scène sera mise en place pour accueillir plus de 20 grandes marques de machinerie de scène spécialisées dans les charpentes, les élévateurs, les rideaux et les ascenseurs électriques.

Pendant cet événement de quatre jours, toute une série de manifestations seront proposées pour tenir les visiteurs au courant du marché du divertissement :

