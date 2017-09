Skyworth est sous les feux des projecteurs sur l'IFA 2017

Le grand fabricant chinois de t l viseurs Skyworth a pr sent l'int gralit de sa gamme d'appareils lectrom nagers intelligents sur le salon IFA 2017 Berlin , d montrant ainsi ses r alisations et renfor ant sa pr sence sur le secteur de la maison intelligente. Derni rement, l'entreprise a attir beaucoup d'attention du monde entier. En cons quence de quoi, l'industrie mondiale de l' lectrom nager intelligent veut savoir ce qu'elle peut esp rer de Skyworth.

Avec l'acquisition en 2015 de Metz, l'entreprise allemande basée à Zirndorf, Skyworth a commencé à mettre en œuvre sa stratégie de double marque Skyworth+Metz en Europe et a fondé son centre européen de recherche et développement, dans le but de créer des produits répondant aux normes allemandes de qualité. Metz a aidé Skyworth à accélérer la mondialisation de nombreuses marques sur le marché européen. Ne serait-ce qu'en 2016, Skyworth a vu, Metz ayant le rôle de tête de pont, le volume de ses affaires multiplié par plus de dix en un an, dans les 11 pays européens où l'entreprise a fait des incursions. Le fabricant d'électronique grand public vise à devenir l'une des trois meilleures marques de téléviseurs en Europe d'ici cinq ans, et elle s'est fixé comme objectif de ventes de commercialiser 15 millions de téléviseurs sur le marché d'ici 2020, dont 50 pour cent devraient l'être sous les marques dont elle est propriétaire.

À ce jour, Skyworth a élargi sa présence sur les marchés d'Europe , d'Asie du Sud-est, d'Afrique, du Moyen-Orient, du continent américain, de la Russie et de l'Australie, avec une présence dans les trois quarts des pays et régions des cinq continents. Selon le rapport financier de Skyworth pour 2016/2017, les ventes des téléviseurs couleur à l'étranger de l'entreprise ont généré un chiffre d'affaires de 8 937 milliards HK$ (environ 1,14 milliard US$). Cela représente 74,4 % du total du chiffre d'affaires généré à l'étranger, la proportion ayant augmenté de 49,4 % par rapport à l'année précédente. L'augmentation des ventes en dehors du marché intérieur a été un facteur clé de la croissance rapide de l'entreprise. Au cours de l'exercice, Skyworth a vendu 6,94 millions de téléviseurs couleur hors de Chine, ce qui représente une croissance de 57,5 % en glissement annuel et dépasse son objectif de ventes sur les marchés étrangers.

Parmi les autres produits présentés par Skyworth, on trouve le téléviseur OLED Wallpaper, un téléviseur Android de 100 pouces développé conjointement avec Google et d'autres séries de téléviseurs. Ces produits ont démontré une qualité d'image supérieure et ont témoigné de l'excellence de l'entreprise dans le développement des produits. Ceci est un atout particulier du fabricant d'électronique grand public qui a reçu beaucoup d'éloges de la part des visiteurs lors de l'évènement.

Se placer à l'avant-garde de la technologie des téléviseurs est l'un des moteurs qui fait avancer les constantes améliorations des performances du groupe Skyworth. Sur le salon IFA de cette année, l'entreprise a présenté le dernier arrivé à sa gamme de téléviseurs OLED (diode électroluminescente organique), le modèle W8. Le W8 scindé en deux et qui se replie intègre un écran OLED qui a l'épaisseur inimaginable de 3,65 mm.

Skyworth continue à conduire la tendance de l'industrie avec des lancements de nouveaux produits, grâce à son expertise technologique et son engagement à l'égard de l'innovation. La société a brisé le monopole des géants internationaux traditionnels sur la technologie OLED en 2016, seulement trois ans après le lancement de son premier téléviseur OLED en 2013. Avec des technologies à la pointe du secteur, l'entreprise a lancé plusieurs téléviseurs OLED, notamment les S9-I, S9300, S9D et le W9. Du début du kinescope à tube cathodique aux écrans LCD et OLED, Skyworth a été le fer de lance de l'industrie en termes d'innovation dans les technologies des téléviseurs et a maintenant créé des téléviseurs OLED aussi minces que des ailes de cigale. Skyworth a joué et continuera à jouer un rôle clé dans le développement de téléviseurs plus fins.

L'une des sensations sur le stand de Skyworth a été le premier écran AMOLED (matrice active OLED) flexible tout en couleur de Chine, développé par l'une des filiales de Skyworth. L'écran affiche des images et des vidéos même lorsqu'il est courbe et plié. L'écran de 5,2 pouces de 0,01 mm d'épaisseur pèse moins d'un gramme. Le produit annonce une révolution dans le secteur des écrans flexibles AMOLED du pays et est équipé de la technologie d'écran flexible la plus avancée en Chine.

Skyworth a tiré parti de ses près de 30 ans d'expérience dans le développement d'écrans intelligents pour créer une gamme complète de solutions pour maisons intelligentes. Depuis l'année dernière, où le groupe Skyworth a annoncé sa feuille de route triennale surnommée « l'intelligence est le moteur du plan stratégique de l'avenir », le fabricant d'électronique grand public a obtenu des résultats remarquables dans la mise en œuvre de ses stratégies pour les réfrigérateurs, machines à laver et autres appareils ménagers intelligents, entre autres produits intelligents.

Les propositions pour la maison intelligente de Skyworth comprennent désormais près de 100 produits dans les catégories de la réfrigération, de la machine à laver, de la climatisation, de l'éclairage et de la sécurité, ce qui crée un véritable scénario de vie intelligente basé sur l'expérience. L'entreprise répond aux différentes définitions que les familles ont des attentes qu'elles nourrissent quant à une « vie intelligente » avec ses solutions de sécurité, soins de santé, contrôle de l'environnement, éducation et divertissement à la maison. Au cours des trois prochaines années, Skyworth prévoit de construire et d'élargir sa présence dans tous les secteurs de l'industrie intelligente, y compris les domaines des collectivités intelligentes et des villes intelligentes. Dans le cadre du groupe, Skyworth Digital a récemment mis en place une entreprise commune dans le but d'entrer sur le marché des puces semi-conductrices utilisées en amont et, en fin de compte, de construire son propre écosystème de maison intelligente, aidant ainsi Skyworth à se rapprocher de son objectif de devenir un leader sur le secteur mondial de la maison intelligente.

Tandis que le secteur de la télévision intelligente ne cesse de croître et que les téléviseurs connectés continuent à avoir un impact sur les modèles traditionnels, Skyworth va améliorer son modèle commercial et en faire une alliance de matériel et de contenu, parallèlement aux innovations continues du portefeuille de contenu. À la fin du mois de juin de cette année, Skyworth comptait 23 millions d'utilisateurs actifs de téléviseurs intelligents en Chine. À l'aide d'investissements stratégiques d'iQIYI et de Tencent , Skyworth accélère le rythme auquel l'entreprise établit sa présence sur le marché du divertissement à domicile et saisit une plus grande part de l'économie de ce type de marché. On peut s'attendre à ce que le leader de l'électronique grand public accélère sa courbe de croissance en tirant parti de ses atouts en termes de contenus de haute qualité, de capital consistant et d'un marché d'utilisateurs qui attend avec impatience de passer plus de temps de qualité dans son centre de divertissement à domicile. L'alliance des facteurs servira à assurer le succès des stratégies de maison intelligente et de ville intelligente de l'entreprise.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/551612/1.jpg Photo - http://mma.prnewswire.com/media/551613/2.jpg Photo - http://mma.prnewswire.com/media/551614/3.jpg

SOURCE Skyworth Group