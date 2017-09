Prolight Sound Shanghai 2017: Neue Bereiche und informative Rahmenveranstaltungen halten die Teilnehmer Ã¼ber die Marktdynamik auf dem Laufenden

SCHANGHAI, 3. Prolight Sound Shanghai, die f hrende Messe f r Asiens Unterhaltungs und Eventbranche, kehrt mit einer gr eren Ausstellungsfl che, die 45.000 m verteilt auf vier Hallen umfasst, zur ck. Die 15. Ausgabe der Messe wird vom 11. 14. Oktober im Shanghai New Expo Centre abgehalten werden und neue Produktbereiche und Technik orientierte Veranstaltungen in Szene setzen, die das h chst aktuelle Know how der gesamten Unterhaltungsbranche hervorheben.

Weniger als zwei Monate vor ihrer Eröffnung hat die Veranstaltung bereits weitreichende Unterstützung von einigen der größten Namen der Branche erlangt. Zu den teilnehmenden Unternehmen und Marken gehöraen: Audio-technica, AV Link, AVID, BBS, Beta-3, Concord, DGX, DPA, Eastern Edison, Fidek, Funktion-One, GLP, Great Wall, Harman, HDTZ, KV2 Audio, LD Systems, Maquinas Iberica, Midas, Neutrik, Next-Pro audio, Phonic, Plustruss, Restmoment, SAE, SE Audiotechnik, Soundking, Superlux, Takstar, Tonwel, TW Audio, Voice-Acoustic, VUE, Yamaha und Zsound. Newcomer sind unter anderen: Digisynthetic, EM acoustics, ENEWAVE, Lavoce, LYNX, Riedel und Show Tex.

Um sich den ständig wachsenden Anforderungen der Branche anzupassen, wird die diesjährige Veranstaltung zwei völlig neue Bereiche für AV-Entertainment-Lösungen und Bühnenmaschinerie einführen. Der Bereich Recording und Produktion wird ebenfalls erweitert werden, um der steigenden Nachfrage im Bereich Recording entgegenzukommen.

Bereich Recording und Produktion (Halle N1)

Dieses Jahr werden sich auf der größeren Ausstellungsfläche mehr führende internationale Marken finden, und dort wird auch ein umfassendes Rahmenprogramm stattfinden, das die Innovationen der Branche verbessern möchte.

Bereich AV-Entertainment-Lösungen (Halle N2)

Die brandneue „AV Entertainment Solution Zone" wird mit KTV-Kiosken, Mini-Theatern, Karaoke-Servern, Kopfhörern, Lautsprechern und Mikrofonen eine Vielfalt an Entertainment-Lösungen präsentieren. Modernste Technologien in den Bereichen VR (Virtual Reality, virtuelle Realität) und AR (Augmented Reality, erweiterte Realität) sowie 4D-Motion-Sitze werden für die Teilnehmer ein Kinoerlebnis schaffen.

Bereich Bühnenmaschinerie (Halle N4)

Um die Verwendung von glaubwürdigeren und zuverlässigeren Bühnenprodukten zu fördern, wird die „Stage Machinery Zone" eröffnet werden. Sie wird 20 führende Bühnenmaschinerie-Marken beherbergen, die auf Traversen, elektrische Hebezeuge, Vorhänge und Aufzüge spezialisiert sind.

Während der viertägigen Messe wird eine Reihe von Rahmenveranstaltungen stattfinden, um die Teilnehmer über den Entertainment-Markt auf dem Laufenden zu halten:

