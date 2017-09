Univision Communications Inc. responde al huracán Harvey con un esfuerzo en plataformas múltipes para proporcionar información esencial y recaudar fondos de ayuda

NUEVA YORK , 1 de setiembre de 2017 PRNewswire HISPANIC PR WIRE Como compa a impulsada por una misi n con ra ces en San Antonio, Texas , Univision Communications Inc. (UCI) y sus empleados est n especialmente entristecidos por el desastre causado por el hurac n Harvey en Texas y Luisiana esta semana. Adem s de las donaciones en especie y las trasmisiones que Univision realiz esta semana para apoyar los esfuerzos de ayuda y a sus empleados en Texas , UCI anunci la campa a Unidos Por Los Nuestros en todas sus propiedades de se al abierta y medios digitales para colaborar con los esfuerzos de ayuda a corto y largo plazo en todo Texas y Luisiana.

"Hemos visto la inimaginable devastación causada por el huracán Harvey y nuestro enfoque ha sido la seguridad de nuestra comunidad", dijo Randy Falco , presidente y director ejecutivo. "Las zonas que Harvey arrasó a su paso tienen muchos residentes de habla hispana, y nos tomamos muy en serio la responsabilidad de brindarles a estas personas información en tiempo real para mantenerlos a salvo. También estamos aprovechando nuestras extensas plataformas multimedia para informar a nuestra audiencia de todo el país sobre la manera en que pueden contribuir eficazmente. Estamos agradecidos de que nuestros empleados en la región están seguros y estamos orgullosos de sus esfuerzos por apoyar el bienestar de las personas necesitadas".

Para ayudar a los afectados por esta catástrofe, UCI hará lo siguiente:

Ayuda para esta catástrofe

Información esencial - Programación

