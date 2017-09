Les téléphones Z5000 et P5000 sont lancés par ZOPO lors d'une conférence de trois jours

Aujourd'hui a t le premier jour d'une s rie de conf rences de trois jours, pendant lesquelles ZOPO a lanc ses deux smartphones phares de la marque, Z5000 et P5000. Pendant la conf rence, qui a eu lieu au Messe, Berlin , partir du 1er septembre 2017, les caract ristiques populaires ont tr s largement t soulign es aux yeux du public, compos s de grands amateurs des marques. La PDG, Emma Liu , assistait la conf rence. Le public tait fantastique et le soutien offert par les clients appr ci s a apport une nergie stimulante. Une atmosph re d'impatience tait palpable au cours du lancement, car celui ci cr ait de grandes expectatives. La conf rence a t tr s r ussie et a vu la pr sence de plusieurs personnalit s des m dias, et un grand nombre de personnes se sont demand es si les deux t l phones embl matiques allaient tre les meilleurs produits sortis par ZOPO ce jour.

Le Z5000 et le P5000 sont des versions mises à jour de produits précédents de la marque. Ces mises à jour comprennent une mémoire RAM qui se voit augmenter à 4GB, un écran entièrement en haute définition, une nouvelle interface utilisateur, une meilleure capacité de confidentialité et une caméra avec des fonctions nec plus ultra. Le design est également soigné, avec un cadre fin en métal et un boîtier métallique élégant. Quand vous saisissez ce téléphone, vous avez vraiment la sensation de tenir un téléphone de bonne qualité. La double caméra arrière (13 MP + 5 MP) est visiblement placée. La réglette du volume, les boutons d'alimentation et une touche spéciale pour la caméra sont placés sur les côtés du téléphone. Des touches de fonction sont fournies sous le bouton des écrans afin de permettre aux utilisateurs plus de visualisation d'écran. Le port de charge USB de type-C est placé en bas. Le choix de design des deux téléphones emblématiques peut vraiment être considéré solide. Ces deux téléphones phares de la marque vont être extrêmement compétitifs.

Le Z5000 est un dispositif de grande puissance aux lignes pures qui dispose d'une batterie de 5 000 mAh. Pour donner un ordre de grandeur de la puissance de cette batterie, il faut préciser que les meilleurs smartphones sur le marché aujourd'hui ont tous des batteries qui oscillent entre 1 700 (iPhone 7) et 3 000 (LG V10) mAh. Cela veut dire que les personnes qui font une utilisation modérée d'Internet et du téléphone peuvent bénéficier d'une autonomie de la batterie de trois jours avant de recharger le Z5000. Quand ces téléphones clignotent en mode économie de la batterie, le smartphone aura nettement l'alimentation suffisante pour continuer à diffuser des vidéos en haute résolution, envoyer des messages de texte et entreprendre de longues conversations téléphoniques pendant la journée. On pourrait imaginer qu'une batterie aussi puissante soit logée dans un dispositif de grand format qu'il est difficile de saisir, mais l'épaisseur de 7,9 mm du Z5000 ne fait que quelques fractions de millimètres en plus que les modèles similaires. Le téléphone est livré avec des paramètres de sécurité intégrés, qui garantissent que toutes ces expériences sont faites en toute protection de menaces externes.

L'extérieur aux lignes pures du P5000 a un bel écran 18:9 à résolution échelonnée pour regarder des vidéos, et la plupart des experts s'accordent pour dire que l'écran 18 :9 va probablement remplacer le 16:9 comme norme pour la visualisation de haute définition. Cela veut dire que les jeux, les textes et les vidéos en haute résolution peuvent bénéficier d'un affichage plus large sans sacrifier pour autant la très grande qualité que l'on trouve sur de plus petits écrans. En outre, la caméra peut prendre des photos qui rivalisent avec des instantanés professionnels. Toutes ces fonctionnalités sont intégrées dans la batterie de 5 000 mAh que l'on trouve dans le P5000, de façon à ce que les utilisateurs puissent utiliser leur dispositif pendant plus d'une journée sans avoir à le mettre sur le chargeur.

