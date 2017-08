La solution de rÃ©seau de data center de Huawei aide Ikoula Ã  dÃ©velopper des services d'hÃ©bergement dans le cloud

SHENZHEN , Chine, le 31 ao t La soci t fran aise Ikoula a utilis la solution de r seau de data center Huawei pour reconstruire le r seau des data centers et r soudre les probl mes li s une faible bande passante ainsi qu' une exploitation et maintenance complexes, qui permet aux clients du cloud public de d ployer des machines virtuelles en 30 secondes en un seul clic. L'accroissement significatif des performances d'acc s am liore l'exp rience ainsi que la fid lit des utilisateurs et sera plus avantageux pour Ikoula.

Contexte

Fondée en 1998, Ikoula, l'expert français en hébergement dans le cloud et lauréat du prix EuroCloud du « Meilleur service d'infrastructure dans le cloud » gère des services dans le champ des noms de domaine, des serveurs virtuels (VPS) et des serveurs dédiés. Ikoula a démarré ses activités par la location de salles d'équipements et de racks et s'est plus tard engagée dans l'hébergement de serveurs dédiés et dans les services cloud, enrichissant ses services et devenant un prestataire de services cloud. Cependant, les data centers traditionnels ne parvenaient pas à répondre à ses exigences en matière de services. La société se devait de les transformer en data centers cloud.

Défis

Ikoula dispose de six data centers répartis sur trois continents, dont deux construits par ses soins en France . Elle a lancé des services cloud aux États-Unis, en Allemagne, à Singapour et a ouvert sa première filiale aux Pays-Bas au printemps 2016. Avec 65 employés de maintenance réseau, Ikoula héberge plus de 37 000 sites Web et maintient plus de 8000 serveurs virtuels, au service de plus de 25 000 clients. Ikoula s'emploie à développer substantiellement ses services et considère que les problèmes liés à l'ancien réseau sont devenus des obstacles pour réaliser sa vision qui consiste à fournir des services gérés avec des accords de niveau de service de 99,999 % à ses clients en tant que prestataire de services cloud. Pour répondre aux exigences en matière de services cloud et atteindre les objectifs de performance élevée, de fiabilité élevée, d'élasticité en matière d'évolutivité ainsi que d'exploitation et maintenance simples, Ikoula a souhaité construire des réseaux de data centers qui pourraient :

Solution

La solution de réseau de data center Huawei réduit la complexité du déploiement des services, améliore la fiabilité du système et fournit des fonctions de surveillance et de gestion des ressources, répondant ainsi aux exigences de services rapides d'Ikoula.

Architecture réseau évolutive : des routeurs NE et switches pour data centers CloudEngine ont été utilisés pour développer un réseau de data center qui peut prendre en charge une interconnexion de 100 GE, un accès de 10 GE et un large cache E2E. Grâce à une architecture qui prend en charge des serveurs physiques 10 GE, 40 GE et 100 GE, le réseau peut être redimensionné de manière élastique, évitant à Ikoula de se soucier de la bande passante et de la vitesse du réseau pour un service cloud rapide.

Exploitation et maintenance du réseau simples et pratiques : la solution utilise des technologies de virtualisation afin de créer des réseaux sans boucle à la fiabilité élevée, simplifiant la gestion et améliorant l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance des dispositifs réseau.

Évolution vers un réseau compatible avec SDN : Tous les dispositifs prennent en charge VXLAN et EVPN, et le réseau du data center peut se transformer sans difficulté en un réseau SDN, répondant ainsi aux exigences actuelles et futures en matière de services. La solution peut à l'avenir être déployée sans devoir reconstruire le réseau, facilitant l'automatisation du réseau et réduisant les dépenses d'investissement et les dépenses d'exploitation.

Avantages

Ikoula a utilisé la solution de réseau de data center Huawei pour reconstruire le réseau des data centers et résoudre les problèmes auxquels elle était confrontée liés à la faible bande passante ainsi qu'à une exploitation et maintenance complexes. Après la reconstruction, Ikoula permet aux clients du cloud public de déployer des machines virtuelles en 30 secondes en un seul clic. L'accroissement significatif des performances d'accès améliore l'expérience ainsi que la fidélité des utilisateurs et sera plus avantageux pour Ikoula.

