La solución de red de centro de datos de Huawei ayuda a Ikoula en el desarrollo de servicios de alojamiento en la nube

31st Aug 2017

Fundada en 1998, Ikoula, el experto en alojamiento en la nube francés y ganador del premio EuroCloud por el "Mejor Servicio de Infraestructura de Nube", presta sus servicios en áreas tales como nombres de dominio, servidores virtuales privados (VPS, por sus siglas en inglés), y servidores dedicados. Ikoula comenzó sus negocios con el alquiler de salas de equipos y sistemas en rack y más tarde se adentró en el mundo del alojamiento de servidores dedicados y servicios en la nube, enriqueciendo así sus servicios y transformándose en un proveedor de servicios en la nube. Los centros de datos tradicionales, sin embargo, no pudieron cumplir con sus requisitos de servicio, y por ello la compañía necesitaba trascender a centros de datos en la nube.

