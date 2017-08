Supermicro accelera lo storage definito da software con la soluzione iper-convergente VMware vSAN

Select Intel All Flash Supermicro BigTwin pienamente convalidato e certificato con max CPU, memoria, storage NVMe e supporto alle schede di espansione in una soluzione iper convergente multi nodo

LAS VEGAS , 28 agosto 2017 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), azienda leader a livello globale nella realizzazione di tecnologie di calcolo, storage, networking e informatica verde, ha presentato oggi al VMworld 2017 di Las Vegas , stand 1113, Mandalay Bay Hotel & Convention Center la sua soluzione più recente, completamente configurata e pronta alla distribuzione per lo storage definito da software (SDS).

"La nostra nuova soluzione All-Flash NVMe X11 BigTwin™ è completamente pronta alla distribuzione ed è stata sottoposta a stringenti verifiche di convalida e alla certificazione da parte di Intel , VMware e Supermicro", ha affermato Charles Liang , presidente e CEO di Supermicro . "Questa soluzione iper-convergente Intel Select All-Flash vSAN accelera lo storage definito da software, ottimizza la struttura dei data center e infine accelera il processo di selezione e distribuzione hardware e software".

Questa soluzione iper-convergente di Supermicro è il risultato degli sforzi congiunti con Intel, per ottimizzare le prestazioni per i casi di utilizzo specifici per carico di lavoro. In quanto parte del programma Intel Select Solutions, che è un conglomerato di soluzioni per data center ottimizzate per il carico di lavoro progettate per semplificare e accelerare il processo di selezione e distribuzione hardware e software, queste soluzioni Supermicro X11 sono eseguibili su processori Intel® Xeon® Scalable.

Sfruttando i processori Intel Xeon Scalable, questa soluzione SDS BigTwin vanta un conteggio di core maggiore progettato per il supporto di più macchine virtuali (VM) per nodo e sistema. Con un massimo di 3 TB di memoria per nodo, la tecnologia All-Flash NVMe X11 BigTwin è ideale per le applicazioni di database in memoria. Ciascun nodo supporta sei unità NVMe hot-swap per aumentare al massimo le prestazioni.

Vantando il flessibile modulo di networking SIOM ottimizzato per i costi di Supermicro, All-Flash NVMe X11 BigTwin supporta una varietà di opzioni di interfaccia di rete a 10 G, 25 G, 50 G e 100 G. L'architettura multi-nodo della soluzione massimizza l'efficienza di alimentazione tramite la condivisione delle risorse per un'informatica più verde e consente ai clienti di risparmiare sia sulle spese di capitale che su quelle di esercizio, offrendo pertanto il miglior TCO.

L'utilizzo di SSD Intel Optane™ NVMe per la cache aiuta la soluzione SDS ad alte prestazioni ad accelerare lo storage fino a 3 volte, con una durata fino a 30 scritture di unità al giorno (DWPD). Queste soluzioni VMWare di Supermicro basate su BigTwin offrono la protezione dei dati vSAN per le applicazioni critiche.

Per saperne di più sui sistemi Supermicro All-Flash NVMe ottimizzati per VMware vSAN, fare riferimento a questo whitepaper https://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_Vitual_SAN.pdf.

Per informazioni generali sulle soluzioni Supermicro All-Flash e Hybrid integrate in VMware vSAN, visitare https://www.supermicro.com/solutions/VMware_VSAN.cfm.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI) Supermicro® (NASDAQ: SMCI), innovatore leader di tecnologie di server ad alta efficienza e a prestazioni elevate, è uno dei principali fornitori di server avanzati Building Block Solutions® per centri dati, cloud computing, infrastrutture IT di grandi aziende, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati in tutto il mondo. Supermicro è impegnata nel rispetto dell'ambiente con l'iniziativa "We Keep IT Green®" e fornisce ai clienti le soluzioni a più alta efficienza energetica ed ecologiche disponibili sul mercato.

