Supermicro acelera armazenamento definido por software com soluÃ§Ã£o VMware vSAN hiperconvergente

A Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ SMCI), l der mundial em tecnologia de computa o, armazenamento, rede e computa o verde, apresentou hoje sua mais nova solu o de armazenamento definido por software (SDS software defined storage) inteiramente configurada e pronta para implementa o, na VMworld 2017 em Las Vegas , estande 1113, no Mandalay Bay Hotel & Convention Center.

"Nossa nova solução All-Flash NVMe X11 BigTwin™ vem totalmente pronta para implementação e passou por testes rigorosos de aprovação e certificação da Intel, VMware e Supermicro", disse o presidente e CEO da Supermicro, Charles Liang . "Essa solução Intel Select All-Flash vSAN hiperconvergente acelera o armazenamento definido por software, otimiza a infraestrutura do centro de dados e, enfim, agiliza o processo de selecionar e implementar hardware e software".

Essa solução hiperconvergente da Supermicro é o resultado de esforços colaborativos com a Intel, para otimizar o desempenho em casos de uso específicos de carga de trabalho. Como parte do programa da Intel Select Solutions, que é um conglomerado de soluções para centros de dados otimizadas para carga de trabalho e projetadas para simplificar e acelerar o processo de selecionar e implementar hardware e software, essas soluções X11 da Supermicro funcionam em processadores Intel® Xeon® Scalable.

Ao alavancar os processadores Intel Xeon Scalable, essa solução BigTwin SDS tem contagens de núcleos mais altas, projetadas para dar suporte a mais máquinas virtuais (VM -- virtual machines) por nó e sistema. Com até 3TB de memória por nó, a tecnologia All-Flash NVMe X11 BigTwin é ideal para aplicações de bancos de dados na memória. Cada nó dá suporte a seis drives de NVMe hot-swap, para maximizar totalmente o desempenho.

Com o módulo de rede SIOM flexível, otimizado para custo, da Supermicro, o All-Flash NVMe X11 BigTwin dá suporte a uma variedade de opções de interface de rede de 10G, 25G, 50G e 100G. A arquitetura de múltiplos nós da solução maximiza a eficiência energética através do compartilhamento de recursos, para se ter uma computação mais verde e gera economias para os clientes em dispêndios de capital (CAPEX) e despesas operacionais (OPEX), garantindo melhor custo total de propriedade (TCO).

Usando SSDs NVMe Optane™ da Intel para efetuar cache ajuda essa solução de SDS de alto desempenho a acelerar o desempenho de armazenamento em até 3 vezes, com resistência para 30 gravações de unidades por dia (DWPD -- drive writes per day). Essas soluções VMware da Supermicro, baseadas no BigTwin, oferecem proteção de dados vSAN para aplicações de missão crítica.

Para saber mais sobre os sistemas All-Flash NVMe da Supermicro, otimizados para VMware vSAN, por favor, consulte o relatório técnico https://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_Vitual_SAN.pdf.

Para informações gerais sobre as soluções All-Flash e Hybrid da Supermicro, integradas com VMware vSAN, por favor, visite https://www.supermicro.com/solutions/VMware_VSAN.cfm.

