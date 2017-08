Supermicro accélère le stockage défini par le logiciel avec la solution hyper-convergée VMware vSAN

Big Twin tout flash de Supermicro, enti rement valid et certifi Intel Select, avec un processeur maximum, m moire, stockage NVMe et carte d'extension, pris en charge dans une solution hyper converg e n uds multiples

LAS VEGAS , 28 août 2017 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI), un leader mondial des technologies de calcul, de stockage et de réseau et de l'informatique verte, a lancé aujourd'hui sa dernière solution de stockage défini par le logiciel (SDS) entièrement configurée et prête à déployer sur le salon VMworld 2017 à Las Vegas , stand 1113, Mandalay Bay Hotel & Convention Center.

« Notre nouvelle solution tout-flash NVMe X11 BigTwin™ est entièrement prête au déploiement, et a passé des tests rigoureux de validation et une certification d'Intel, VMware et Supermicro », a déclaré Charles Liang , président du conseil et PDG de Supermicro. « Cette solution hyper-convergée tout-flash vSAN Intel Select accélère le stockage défini par le logiciel, optimise l'infrastructure de centre de données et suit rapidement en fin de compte le processus de sélection et de déploiement du matériel et des logiciels. »

Cette solution hyper-convergée de Supermicro est le fruit d'efforts de collaboration avec Intel dans l'optique d'optimiser les performances pour des cas d'utilisation spécifiques de charges de travail. Dans le cadre du programme des solutions d'Intel Select, qui est un ensemble de solutions destinées aux centres de données, optimisées pour des charges de travail, conçues pour simplifier et accélérer le processus de sélection et de déploiement du matériel et des logiciels, ces solutions Supermicro X11 fonctionnent avec des processeurs évolutifs Intel® Xeon®.

En tirant parti des processeurs évolutifs Intel Xeon, cette solution de SDS BigTwin a des comptes principaux plus élevés afin de prendre en charge davantage de machines virtuelles (VM) par nœud et par système. Ayant une mémoire qui atteint 3TB par nœud, la technologie tout-flash BigTwin NVMe X11 est idéale pour les applications de base de données dans la mémoire. Chaque nœud prend en charge six disques de technologie NVMe échangeables à chaud afin de maximiser les performances.

Présentant le module de réseautage SIOM (super module d'entrées-sorties) flexible et optimisé pour les coûts de Supermicro, la solution Big Twin tout-flash NVMe X11 prend en charge une gamme d'options d'interfaces de réseau 10 G, 25 G, 50 G et 100 G. Cette architecture multi-nœuds de la solution maximise l'efficacité énergétique grâce au partage des ressources au service d'une informatique plus verte et fait économiser aux clients des dépenses en capital et des coûts d'exploitation pour garantir le meilleur coût total de propriété.

L'utilisation des disques SSD NVMe Optane™ d'Intel pour la mise en cache aide cette solution SDS hautement performante à multiplier les performances de stockage jusqu'à trois, avec une résistance allant jusqu'à 30 écritures sur disque par jour (DWPD). Ces solutions VMWare de Supermicro basées sur BigTwin offrent une protection des données vSAN pour des applications essentielles pour les missions.

Pour en savoir plus sur les systèmes NVMe tout-flash de Supermicro optimisés pour le VMware vSAN, veuillez consulter ce livre blanc https://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_Vitual_SAN.pdf.

Pour obtenir des informations d'ordre général sur les solutions tout-flash et hybrides de Supermicro intégrées avec VMware vSAN, veuillez visiter https://www.supermicro.com/solutions/VMware_VSAN.cfm.

