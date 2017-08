Verimatrix étend le cadre de la sécurité des revenus avec un service d'hébergement cloud sécurisé

Verimatrix Secure Cloud offre un d marrage rapide et une alternative de gestion rentable aux syst mes et aux op rations sur site

AMSTERDAM , 24 août 2017 /PRNewswire/ -- IBC 2017 (Stand #5.A59) - Verimatrix, spécialiste en sécurisation et optimisation des revenus pour les services de télévision numérique multi-réseaux et multi-écrans du monde entier, a annoncé aujourd'hui le lancement de Verimatrix Secure Cloud™, une nouvelle option de déploiement qui équipe les opérateurs de services vidéo d'un cadre fiable, flexible et entièrement géré pour l'analyse et la sécurité du contenu vidéo. Soutenue par l'équipe hautement respectée Verimatrix Global Services et surveillée sur une base quotidienne, la solution Secure Cloud élargit la portée des options de déploiement disponibles pour les opérateurs qui exploitent les solutions Verspective™, MultiRights™ OTT Plus et Video Content Authority System (VCAS™) de n'importe quelle taille ou n'importe quelle échelle. Cette alternative pratique et rentable aux systèmes et aux opérations sur site peut être déployée et reconfigurée rapidement selon le besoin, tout en maintenant les opérateurs parfaitement maîtres de leurs offres de services et de leurs relations avec leurs abonnés .

« Les opérateurs désireux d'optimiser leur profil concurrentiel et la croissance continue de leurs abonnements recherchent des stratégies de déploiement plus flexibles pour leurs sous-systèmes de services critiques - c'est pourquoi Verimatrix offre une option de déploiement cloud gérée », a déclaré Steve Oetegenn, président de Verimatrix. « Verimatrix Secure Cloud met les opérateurs à l'aise, sachant que leurs implémentations de sécurité et d'analyse sont provisionnées par des experts et mises à jour par une équipe de confiance, améliorant ainsi au final leur propre agilité opérationnelle. »

Secure Cloud est implémenté via Amazon Web Services (AWS), un environnement cloud privé virtuel axé client qui offre un stockage privé et sécurisé pour les données et les actifs critiques. Les déploiements de solutions logicielles VCAS et Verspective dans Secure Cloud deviennent des composants de services vidéo de premier ordre, interopérables avec d'autres composants de l'écosystème vidéo cloud, y compris des codeurs et des bannières, des réseaux de diffusion de contenu (CDN) et des systèmes de gestion de contenu.

Verimatrix montrera comment Secure Cloud aide les opérateurs à surmonter les défis actuels et maximiser les revenus tirés de leurs services et leur RSI de contenu dans le cadre d'IBC 2017 (stand #5.A59). Pour obtenir un complément d'information ou prendre rendez-vous avec l'équipe, veuillez consulter www.verimatrix.com/ibc2017.

À propos de Verimatrix Verimatrix est une société spécialisée dans la sécurisation et l'optimisation des revenus liés aux services de télévision numérique multi-réseaux et multi-écrans à travers le monde, reconnue comme le numéro un mondial de la sécurité des revenus pour les appareils vidéo connectés. Primée et auditée indépendamment, la gamme de solutions Verimatrix Video Content Authority System (VCAS™) permet aux fournisseurs de services vidéo de nouvelle génération d'étendre leurs réseaux de manière rentable et de valider de nouveaux modèles d'entreprise. La société a poursuivi son innovation technique en offrant Verspective™ Intelligence Center, la seule plateforme de sécurité des revenus globalement interconnectée au monde, http://www.verimatrix.com/verspectivedestinée à l'optimisation des systèmes automatisés et à l'analyse et à la collecte de données.

Son écosystème de partenaires inégalé et les relations étroites qu'elle entretient avec les plus grands studios, diffuseurs et organismes de normalisation permettent à Verimatrix d'offrir un avantage unique aux problématiques liées aux activités vidéo, au-delà de la sécurité des contenus, à l'heure où les opérateurs lancent de nouveaux services pour tirer parti de la prolifération des appareils connectés. Verimatrix est une société certifiée ISO 9001:2008. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.verimatrix.com, notre blog Pay TV Views et suivez-nous sur @verimatrixinc, Facebook et LinkedIn pour vous joindre à la conversation.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/492756/Verimatrix_Logo.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/548490/Verimatrix_IBC_2017_Logo.jpg

SOURCE Verimatrix

http://www.verimatrix.com