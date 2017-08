M6 Note, le premier produit de M Series de Meizu dotÃ© d'un processeur Qualcomm, a Ã©tÃ© lancÃ© en aoÃ»t

BEIJING , le 24 ao t La soci t leader en lectronique grand public, Meizu, a d voil son nouveau smartphone M6 Note, le premier t l phone de M Series mis sur le march depuis que la soci t a officiellement divis M Series et Meizu en deux entit s commerciales ind pendantes en mai, Beijing . Le M6 Note est le premier de sa famille tre quip d'un processeur Qualcomm depuis que la soci t a sign un contrat de licence avec Qualcomm en 2016. Il est dot d'un appareil photo aux caract ristiques remarquables, d'une batterie grande et puissante et du syst me d'exploitation stable et facile utiliser Flyme 6.

Le processeur Qualcomm offre une performance globale plus fluide

Équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 625 à huit cœurs, d'une fréquence maximale de 2,0 GHz, et basé sur la technologie CMOS FinFET 14 nm LPP (Low-Power Plus) de Samsung, le M6 Note permet de bénéficier d'une rapidité de fonctionnement, d'une connectivité stable, d'écrans dynamiques et de performances combinant puissance et efficacité. Le Snapdragon 625 assure une consommation d'énergie jusqu'à 35 % inférieure à celle de son prédécesseur, ce qui permet au M6 Note de fonctionner à sa vitesse maximale pendant plus longtemps sans chauffer.

Le processeur graphique (GPU) Adreno 506 intégré affiche des performances graphiques supérieures de 71 % par rapport à la génération précédente. Il prend également en charge un affichage Full HD (1080p) pour que les utilisateurs puissent profiter d'une expérience de jeu fluide et de haute qualité avec une excellente résolution d'affichage.

Le modem X9 LTE intégré prend en charge la 4G LTE et permet un partage plus rapide de vidéos et de photos avec des vitesses de chargement maximales de 150 Mbps, soit trois fois plus que les appareils LTE traditionnels. La technologie de couverture de toutes les fréquences permet de bénéficier d'un environnement de réseau plus stable et non obstrué et du Wi-Fi à double fréquence.

L'expérience photographique est améliorée grâce à un appareil photo SONY de 12 mégapixels

Le M6 Note, qui prend en charge le bokeh à double capteur photo, la réduction de bruit multi-frame et l'algorithme HDR d'ArcSoft, est doté d'un appareil photo arrière principal SONY IMX362/Samsung 2L7 de 12 mégapixels et combine une très grande ouverture de f/1.9, un capteur d'image CMOS avec des pixels de 1.4 μm et un objectif personnalisé 6P pour fournir une très haute qualité d'image à un prix abordable.

Le M6 Note est doté du système de mise au point à double détection de phase Dual PD permettant une vitesse de mise au point atteignant 0,03 s, ce qui le rend quatre fois plus rapide en pleine lumière et 7,5 fois plus rapide en basse lumière que la génération précédente.

Combiné à l'algorithme beauté d'ArcSoft, qui améliore le grain et la nature de la peau, l'appareil photo avant de 16 mégapixels et sa grande ouverture de f/2.0 permettent aux clients de réaliser des portraits exceptionnels.

Très grande batterie avec mCharge haute puissance

Avec la très grande batterie de 4 000 mAh intégrée au M6 Note, les utilisateurs peuvent profiter plus longtemps des fonctions du téléphone avant d'avoir à le recharger. De plus, la technologie mCharge haute puissance de 18 W du téléphone permet de charger et d'utiliser le téléphone en même temps.

« Le M6 Note a été conçu comme un smartphone économique doté de performances supérieures. Il vise à répondre à la demande croissante de téléphones toujours plus perfectionnés des jeunes générations », a déclaré Li Nan, vice-président de Meizu Technology Co. et président de M Series. « Toutes les fonctionnalités du téléphone fournissent aux utilisateurs une « expérience améliorée » et remplissent la promesse formulée dans le slogan de M Series « La qualité pour les jeunes ». »

Le M6 Note est disponible en or, argent, noir et bleu en Chine, en Colombie, en Inde, en Indonésie, en Israël, en Italie, au Kazakhstan , au Mexique, au Myanmar , au Pakistan , aux Philippines , en Russie, en Espagne, en Ukraine , au Vietnam et dans bien d'autres pays encore.

Prix : 1099 CNY (164,95 USD) pour 3 Go + 16 Go, 1299 CNY (194,95 USD) pour 3 Go + 32 Go et 1699 CNY (254,99 USD) pour 4 Go + 64 Go.

Pour plus d'informations, visitez la page : https://www.meizu.com/en/

À propos de Meizu Technology Co., Ltd.

Fondée en 2003, Meizu Technology Co., Ltd. (Meizu) est le 11e plus grand fabricant mondial de téléphones mobiles en termes d'unités vendues, selon les statistiques d'IC Insights, et l'un des fabricants de smartphones les plus influents en Chine. La société, qui dispose d'une gamme de smartphones de près de 30 modèles, a atteint les 22 000 000 unités vendues en 2016, ce qui en fait le 11e plus grand fabricant mondial de téléphones mobiles en termes d'unités vendues. La société est composée de deux entités commerciales indépendantes, M Series et Meizu, Meizu étant axée sur le marché haut de gamme et M Series sur le développement de produits remplissant la promesse de fournir de « La qualité pour les jeunes ».

