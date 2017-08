Verimatrix amplía el marco de seguridad de ingresos con su servicio de alojamiento seguro en la nube

Home >> More Operators news >> This Article

Published on: 24th Aug 2017

ÁMSTERDAM, 24 de agosto, 2017 /PRNewswire/ -- IBC 2017 (stand #5.A59) - Verimatrix, el especialista mundial en seguridad y mejora de los ingresos para servicios de TV digital multipantalla y multicadena, ha anunciado hoy el lanzamiento de Verimatrix Secure Cloud™, una nueva opción de implementación que dota a los operadores de servicios de vídeo de un marco fiable, flexible, totalmente gestionado para la seguridad y análisis de contenidos de vídeo. Asistido por el altamente respetado equipo de Verimatrix Global Services y monitorizado durante las 24 horas del día, 7 días a la semana y 365 al año, Secure Cloud amplía el ámbito de las opciones de implementación disponibles para que los operadores puedan aprovechar las ventajas de las soluciones Verspective™, MultiRights™ OTT Plus y Video Content Authority System (VCAS™), de cualquier tamaño y a cualquier escala. Esta práctica y económica alternativa a los sistemas y operaciones instaladas localmente puede desplegarse rápidamente y reconfigurarse según sea necesario, a la vez que los operadores retienen todo el control de sus ofertas de servicio y relaciones con sus suscriptores.

