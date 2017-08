La Thaïlande s'associe à l'OCDE pour soutenir sa stratégie de développement national

BANGKOK , 24 ao L'Organisation de coop ration et de d veloppement conomiques (OCDE) collabore troitement avec les conomies membres et partenaires pour nouer des relations mutuellement b n fiques afin de renforcer son r le de plateforme de dialogue politique mondial et d'organisme normatif international. Afin de garantir la pertinence de son action, l'OCDE doit interagir activement et apprendre aupr s des pays partenaires majeurs.

L'OCDE réalise que la Thaïlande constitue un partenaire précieux en Asie du Sud-Est, région de plus en plus stratégique, et manifeste sa confiance accrue dans le potentiel et les efforts continus du pays pour entreprendre de vastes réformes, notamment à travers sa stratégie nationale sur 20 ans (2017-2036), le douzième plan national de développement économique et social (2017-2021), le projet Thaïlande 4.0 et le projet du couloir économique oriental. Ces initiatives visent à améliorer la compétitivité nationale, à promouvoir l'égalité sociale et l'économie verte et à réformer les administrations publiques, tout en favorisant l'atteinte des objectifs de développement durable. L'OCDE peut accompagner la Thaïlande dans ses efforts de réformes, en s'appuyant sur plus de 50 années d'expérience dans la promotion de la croissance et du bien-être au sein des pays du monde entier. Grâce à la méthode éprouvée de la revue par les pairs et au soutien à la mise en œuvre des réformes, l'OCDE aide les pays à apprendre les uns des autres, à échanger des bonnes pratiques et à entreprendre des réformes politiques qui améliorent la vie des citoyens.

Concernant la coopération de l'OCDE avec la Thaïlande, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que les deux parties avaient initié leur collaboration il y a plus de dix ans. Depuis lors, l'Organisation a rencontré des responsables publics dans un large éventail de domaines politiques pour éclairer sur les enjeux urgents et proposer des solutions. L'OCDE a réalisé une série d'examens des politiques qui ont livré des analyses détaillées de différents aspects de l'économie thaïlandaise : politiques éducatives (2016), croissance verte à Bangkok (2015), PME et entrepreneuriat (2011), évaluation des nouvelles réponses (2011) et système des comptes de la santé (2010). La Thaïlande figure également dans plusieurs études régionales axées sur les systèmes de santé et de retraite, la politique sociale ou l'innovation et dans des publications majeures comme le nouveau rapport Southeast Asia Government at a Glance (Panorama des administrations publiques en Asie du Sud-Est), SME Policy Index (Tableau des politiques des PME), Energy Outlook (Perspectives énergétiques) et le rapport annuel Economic Outlook for Southeast Asia , China and India (Perspectives économiques en Asie du Sud-Est, Chine et Inde).

Toutefois, le nouveau Programme-pays Thaïlande, dont le lancement est prévu en 2017, va franchir une étape du partenariat. Pendant une période de trois ans, de 2017 à 2019, l'OCDE va coopérer étroitement avec les autorités thaïlandaises pour soutenir la mise en œuvre de l'agenda des réformes nationales reposant sur quatre piliers : gouvernance et transparence, climat économique et compétitivité, « Thaïlande 4.0 » et croissance inclusive. À ce tournant important dans la transition politique et économique de la Thaïlande, le Programme-pays de l'OCDE pourrait jouer un rôle catalyseur et agir comme un levier de changement pour favoriser les réformes politiques nationales qui doivent permettre à la Thaïlande d'atteindre les objectifs de développement ambitieux.

La Thaïlande et l'OCDE vont bientôt engager une coopération pour promouvoir l'économie numérique. La Thaïlande sera incluse dans le nouveau rapport phare de l'OCDE sur les perspectives de l'économie numérique (« Digital Economy Outlook »). À travers une analyse comparative, ce rapport informe les responsables politiques sur les bonnes pratiques réglementaires et les options politiques contribuant à optimiser le potentiel de l'économie numérique en tant que moteur d'innovation et de croissance globale. En outre, l'OCDE va mener des travaux d'études spécifiques sur les politiques de la Thaïlande en matière de numérique pour soutenir sa stratégie de développement national.

Ce partenariat grandissant se manifeste dans l'accueil bienveillant par la Thaïlande du prochain Forum régional de l'Asie du Sud-Est 2017 de l'OCDE, consacré aux opportunités et aux enjeux politiques de la transformation numérique en Asie du Sud-Est, qui va se tenir à Bangkok les 24 et 25 août. En outre, la Thaïlande a participé activement au programme régional de l'OCDE en Asie du Sud-Est, notamment en assurant la coprésidence du réseau politique régional sur les PME et l'investissement.

Le ministère des Affaires étrangères appelle de ses vœux un approfondissement de ce partenariat dans les années à venir avec la Thaïlande et d'autres pays de la région, pour coopérer en faveur de politiques meilleures pour une vie meilleure des citoyens dans toute cette région.

* De plus amples informations sur le programme régional de l'OCDE en Asie du Sud-Est sont disponibles à l'adresse www.oecd.org/southeast-asia.

