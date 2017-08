Smartphone M6 Note, první produkt série M společnosti Meizu vybavený procesorem Qualcomm, byl představen v srpnu

Home >> More Operators news >> This Article

Published on: 24th Aug 2017

Společnost Meizu Technology Co., Ltd. (Meizu), která byla založena v roce 2003, je podle statistik společnosti IC Insights jedenáctým největším výrobcem mobilních telefonů na světě z hlediska prodeje jednotek a jedním z nejvýznamnějších výrobců smartphonů v Číně. Společnost se může pochlubit řadou smartphonů čítající téměř 30 modelů, počet odeslaných telefonů dosáhl v roce 2016 počtu 22 000 000 kusů, čímž se společnost stala jedenáctým největším světovým výrobcem mobilních telefonů v oblasti prodeje jednotek. Společnost má dvě nezávislé obchodní jednotky, řadu M a Meizu. Společnost Meizu se zaměřuje na špičkový trh a vývojová řadu produktů řady M dodržuje slib „Kvality pro mladé".

O společnosti Meizu Technology Co., Ltd.

„M6 Note je navržen jako cenově dostupný smartphone s vysokým výkonem. Cílem je uspokojit rostoucí poptávku mladé generace po stále se zlepšujících telefonech," uvedl Li Nan , viceprezident společnosti Meizu Technology Co. a prezident společnosti M Series. „Všechny funkce telefonu poskytují uživateli „vylepšené zkušenosti" a splňují příslib prohlášení o řadě M jako o „Kvalitě pro mladé"."

S ultra velkou baterií o objemu 4000 mAh zabudovanou do smartphonu M6 Note mohou uživatelé využívat funkce telefonu delší dobu, než jej bude třeba nabít. Kromě toho vysoce výkonná 18W technologie mCharge v telefonu umožňuje současně nabíjet a používat telefon.

Smartphone je vybaven okta-jádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon 625, který pracuje na rychlosti až 2,0 GHz a je vybaven technologií FinFET CMOS s výkonem 14 nm LPP (Low Power Plus), přičemž dodává M6 Note vysokou rychlost, stabilní konektivitu, živé displeje a výkon, který je vysoký a efektivní. Snapdragon 625 podporuje až o 35 procent nižší spotřebu energie než jeho předchůdce, takže M6 Note může pracovat při maximální rychlosti po delší dobu bez zahřívání.

PEKING, 23. P edn spole nost spot ebitelsk elektroniky Meizu p edstavila sv j nov smartphone M6 Note, prvn nov telefon ady M, proto e spole nost v kv tnu v Pekingu ofici ln rozd lila adu M a Meizu na dv nez visl obchodn jednotky. Smartphone M6 Note je prvn m lenem rodiny, kter m procesor Qualcomm od t doby, kdy byla v roce 2016 podeps na licen n smlouva se spole nost Qualcomm. Nab z vynikaj c specifikace fotoapar tu, velkou a v konnou baterii a hladk a snadno u ivateln opera n syst m Flyme 6.

Sign up for our free email news alerts

Sample Copy