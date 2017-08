Worldwide Supply expanderar till norra Europa

Home >> More Operators news >> This Article

Published on: 17th Aug 2017

Om du vill veta mer om expansionen eller Worldwide Supply eller om du vill boka in en intervju med Worldwide Supply:s VD, Jay VanOrden , kan du kontakta Marc Ziccardi på 00 +1 973-823-6412 eller via e-post på marketing@worldwidesupply.net. www.worldwidesupply.net

Huvudkontoret finns i norra New Jersey och ytterligare kontor ligger i Kalifornien, Finland , Hawaii , Massachusetts , Mexiko, New York , Nederländerna, North Carolina och Texas . Worldwide Supply levererar produkter, tillgångsförvaltningsprogram, tekniktjänster och tredjepartsunderhåll till kunder över hela världen.

"Den nordeuropeiska marknaden har vuxit enormt, i takt med att operatörer försöker leva upp till dagens krav på höghastighetsdata", säger Jay VanOrden, VD för Worldwide Supply. "Vi ser verkligen fram emot att expandera vår verksamhet till den här regionen. Under flera år har vi funnits med på Inc. Magazines lista över de snabbast växande privatägda företagen i USA och vi ser fram emot att bygga vidare på våra framgångar i Europa. Vi sparar massor av pengar åt våra kunder, det är en del av vårt koncept. Vare sig det handlar om produkter eller tjänster vågar vi utlova en lösning som sparar kunderna betydande summor pengar, samtidigt som vi tillhandahåller nätverkssupport dygnet runt, alla dagar från något av våra 400 globala servicecenter."

