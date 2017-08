Home >> More Operators news >> This Article

4th Aug 2017

Honeywell proporcionará a Skytower su Enterprise Buildings Integrator, un sistema de automatización de edificios que se encargará de integrar sistemas como la calefacción, ventilación y aire acondicionado, instalaciones de protección de seguridad, etc. Además, Honeywell administrará centralmente varios subsistemas de edificios, ofrecerá un portal de gestión con visualización, así como gestión de alarmas y servicios de gestión de órdenes de trabajo diseñados para ofrecer una gestión eficiente de instalaciones, una respuesta rápida y un mantenimiento predictivo.

Se requiere un acceso de red ubicuo: Los inquilinos esperan poder acceder en cualquier momento y en cualquier lugar a aplicaciones y servicios, ya sea en las habitaciones, ascensores, garajes subterráneos, etc. Los dueños de administraciones inmobiliarias también necesitan una red más simple, más rápida de poner en marcha y más fácil de administrar para reducir costes y mejorar la eficiencia.

