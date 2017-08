Huawei et Honeywell aident la Skytower de Brisbane Ã  ouvrir un nouveau chapitre de l'habitat intelligent en gratte-ciel

SHENZHEN , Chine, 3 ao t En collaboration avec Honeywell, Huawei a livr un r seau Gigabit et une solution de r seau LAN passif optique (POL) pour mettre en place un r seau intelligent au sein de la Skytower de Brisbane , en Australie.

« Nous sommes ravis de travailler avec Huawei à la création d'un réseau Gigabit pour la Skytower, la tour résidentielle de 270 mètres et 90 étages emblématique de Brisbane . Ce réseau constitue la toute première installation à utiliser un seul et même câble à fibre optique pour les services de téléphonie/données et les équipements techniques du bâtiment. » --Mark Dunn , Directeur général exécutif, Honeywell Building Solutions

Contexte

La Skytower de Brisbane est un bâtiment phare en cours de construction à Brisbane , dans le Queensland , en Australie. Situé dans le quartier central des affaires de Brisbane , cette tour résidentielle emblématique deviendra le bâtiment le plus haut de la ville lorsqu'elle sera achevée en 2018/2019. La Skytower sera un bâtiment intelligent exemplaire qui bénéficiera des solutions technologiques avancées de Honeywell et de Huawei pour être une tour plus durable, sûre et économe en énergie.

Défis

Les bâtiments intelligents connaissent une évolution rapide et deviennent de plus en plus connectés, centrés sur l'homme et intelligents. L'utilisation croissante de l'Internet des objets (IdO), du Cloud computing et du Big data permet désormais une interopérabilité harmonieuse entre l'intelligence des bâtiments et les systèmes d'information, ce qui entraine des changements dans le secteur de la construction et accélère le développement des bâtiments intelligents.

Le réseau des bâtiments intelligents doit s'adapter à ce nouveau paradigme et être suffisamment intelligent pour connecter les personnes. Pour cela, il ne doit plus se limiter à simplement fournir des services téléphoniques, mais des services complets tels que le Wi-Fi et la détection de facteurs environnementaux. Il doit relever les défis suivants :

Une plus grande bande passante est nécessaire : Un nombre croissant de périphériques intelligents tels que les smartphones et la TV par Internet 4K sont utilisés dans les bâtiments. Les bâtiments intègrent davantage de systèmes de contrôle du bâtiment, de gestion de l'énergie et de détection. Toutes ces applications à forte bande passante augmentent la pression sur les réseaux qui s'en trouvent surchargés.

L'accès au réseau doit être généralisé : Les occupants veulent accéder aux applications et aux services à tout moment et à n'importe quel endroit : dans les logements, les ascenseurs, les parkings souterrains, etc. Les responsables de la gestion immobilière des bâtiments ont également besoin d'un réseau plus simple, plus rapide à déployer et plus facile à gérer pour réduire les coûts tout en améliorant l'efficacité.

Ces défis sont les principaux éléments que Billbergia Group, la société de gestion immobilière de la Skytower, ont pris en considération. Elle cherchait un fournisseur de technologies capable de lui fournir une solution complète de bâtiment intelligent.

Bill McGarry , responsable du développement de Billbergia Group, a compris l'importance de « se préparer à construire en anticipant la prochaine vague d'améliorations technologiques » et voulait s'assurer que la solution technologique de la Skytower offrirait les meilleurs résultats possibles.

Solution

Billbergia Group a approuvé la solution technologique proposée par Honeywell qui intègre la solution de réseau LAN optique passif (POL) de Huawei et constitue une solution complète de bâtiment intelligent.

La solution de Honeywell

Honeywell fournira à la Skytower son Enterprise Buildings Integrator, un système d'automatisation des bâtiments qui prend en charge l'intégration des systèmes et couvre le chauffage, la ventilation et la climatisation, les systèmes de sécurité, etc. Honeywell gérera également de manière centralisée différents sous-systèmes du bâtiment, fournira un portail de gestion visualisée et des services de gestion des alarmes et des demandes de travaux, permettant une gestion efficace des installations, une réponse rapide et une maintenance prédictive.

La solution de Huawei

Huawei est le fournisseur de TIC idéal pour créer un réseau Gigabit et une solution de réseau LAN optique passif (POL) permettant de mettre en place un réseau intelligent au sein de la Skytower. Contrairement à un réseau LAN local traditionnel qui limite la performance des applications à forte bande passante, la technologie POL permet à une entreprise de combiner des données, de la voix, de la vidéo et d'autres systèmes à faible courant sur un seul et même réseau optique.

Ses principaux atouts sont une bande passante élevée, une fiabilité élevée, une authentification de sécurité complète, un déploiement facile et une couverture Wi-Fi.

Dans le cadre de sa solution POL, Huawei utilisera son système de gestion de réseau U2000, son terminal de ligne optique (MA5608T), ses unités de réseau optique (MA5626, M5671 et MA5620) et son terminal de réseau optique (HG8242H) pour exploiter pleinement le potentiel du réseau passif.

Avantages

La solution POL de Huawei permet à la Skytower de bénéficier des avantages suivants :

Futurs projets de bâtiments intelligents

Lors du Huawei Partners Summit 2017 qui a eu lieu à Sydney , Honeywell a remporté le prix récompensant les meilleures innovations (2017 Award for Solution Breakthroughs) pour son excellent travail sur le projet de la Skytower. Outre les bâtiments intelligents comme la Skytower de Brisbane , Huawei et Honeywell ont convenu d'explorer ensemble des possibilités de projet dans des complexes éducatifs et d'entreprise, des bâtiments d'affaires et des parcs industriels dans des régions à forte croissance, dont la Chine, l'Asie du Sud-Est, le Pacifique Sud , l'Europe de l'Ouest, le Moyen-Orient et l'Inde.

Elles poursuivront ensemble des projets de villes intelligentes à grande échelle dans le monde entier pour aider à bâtir des infrastructures urbaines intelligentes qui permettront de contrôler les coûts tout en offrant un cadre de vie plus favorable.

Pour en savoir plus sur la façon dont Huawei accompagne les entreprises dans leur passage au numérique, visitez la page http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html?utm_campaign=lni17-minisiteen&utm_medium=hwdc&utm_source=ebghome-en&source=eebghq175155l

SOURCE Huawei