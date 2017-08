ClearOneÂ® mostra linha completa de soluÃ§Ãµes para conferÃªncias, colaboraÃ§Ã£o e streaming na TecnoMultimedia InfoComm MÃ©xico 2017

SALT LAKE CITY , 3 Ressaltando sua cren a de que uma nova gera o de usu rios "millenials" est agora dirigindo o futuro formato e tamanho da ind stria de AV comercial em toda a Am rica Latina, a ClearOne (NASDAQ CLRO), l der no fornecimento de solu es de comunica o em udio e v deo, anunciou hoje que mostrar toda a linha de solu es para confer ncias, colabora o e streaming na TecnoMultimedia InfoComm M xico 2017 de 9 a 11 de agosto no World Trade Center na Cidade do M xico. A empresa estar exibindo e demonstrando suas solu es l der no setor no Booth 516.

"A ClearOne vai levar muitas das ofertas que estrearam na InfoComm 2017 em Orlando para o evento da Cidade do México como uma mostra do nosso compromisso com toda a comunidade latino-americana de integradores AV comerciais", disse José Martinez, gerente regional de vendas da ClearOne Latin America. "Nossa nova linha de produtos foi projetada para atender às necessidades dos clientes de 'trabalho em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer aplicativo' que procuram soluções que combinem áudio de primeira linha com recursos de vídeo e capacidade de streaming".

Segundo Martinez , o ambiente de trabalho de hoje, cada vez mais móvel e descentralizado, exige que grandes ideias sejam vistas e ouvidas. "Mais do que qualquer outra empresa no setor, a ClearOne está fornecendo soluções avançadas para conferência, colaboração e redes de streaming que oferecem níveis de funcionalidade, confiabilidade e escalabilidade sem precedentes. Mais importante ainda para esta nova geração de profissionais, estamos fazendo isso de forma econômica".

A ClearOne, ao longo dos últimos anos, fortaleceu sua capacidade de atender a um mercado diretamente acessível que se estende muito além de sua base central no áudio profissional para incluir microfones, colaboração em vídeo e streaming de áudio e vídeo em rede. "A ClearOne é agora a única empresa ProAV que com conexão, interação e escalabilidade completa em organizações de qualquer tamanho para todos os aplicativos de conferência, colaboração e rede de streaming de mídia. Para o integrador de AV, somos os únicos capazes de atuar como a única fonte da indústria para todas as suas necessidades", ressaltou Martinez.

As soluções da ClearOne que serão mostradas na Cidade do México incluem:

"Esses novos produtos reforçam o compromisso da ClearOne de inovar em todos os níveis da indústria para fortalecer nossa posição como o parceiro preferido do canal AV posicionado de forma exclusiva para oferecer uma cadeia de valor completa de soluções integradas de forma nativa de áudio e vídeo que maximizem a rentabilidade do parceiro AV", ressaltou Martinez.

Sobre a ClearOne A ClearOne é uma empresa global que projeta, desenvolve e vende soluções para conferências, colaboração, e streaming e sinalização para comunicação de voz e visual. O desempenho e a simplicidade de suas soluções avançadas e abrangentes oferecem níveis de funcionalidade, confiabilidade e escalabilidade sem precedentes. Visite ClearOne em www.clearone.com.

