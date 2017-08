SHARP stellt sein neustes Fullscreen-Smartphone SHARP AQUOS S2 in Peking vor und kehrt damit auf den chinesischen Mobiltelefonmarkt zurÃ¼ck

SHENZHEN, China , 3. SHARP enth llt sein neustes Fullscreen Smartphone SHARP AQUOS S2 im Rahmen einer Produkteinf hrung am 8. August in Peking. Es ist das 29. Fullscreen Smartphone von SHARP und das erste Fullscreen Smartphone, das SHARP auf dem chinesischen Smartphonemarkt einf hrt. Es ist in China ab dem 14 . August erh ltlich.

Die sehr präzisen kleinen Löcher für die Frontkamera und das Mikrofon im neusten SHARP AQUOS S2 wurden mit FFD-Technologie (Free Form Display) in das Display gearbeitet. Dies ist für Nutzer besonders bei Selfies und der Audioqualität ein hervorragender Pluspunkt. Das Verhältnis zwischen Bildschirm und Gehäuse beträgt beachtliche 84,95 %. Das 5,5-Zoll-Display liegt so gut wie ein 5-Zoll-Gerät in der Hand . Die hervorragenden visuellen Eigenschaften und die hohe Griffigkeit bieten dem Kunden eine beispiellose Benutzererfahrung.

„Als Idee hinter dem Fullscreen-Design steckt, die Technologiegrenzen zu durchbrechen und zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: hohe Griffigkeit und visuelle Leistung und damit die ultimative Benutzererfahrung", sagte Dr. Luo Zhongsheng, Geschäftsführer von SHARP /InFocus Mobile.

In den letzten Jahren hat SHARP sich sehr intensiv mit Untersuchungen von Fullscreen-Technologien beschäftigt. 2013 führte SHARP das weltweit erste Fullscreen-Smartphone (EDGEST-302SH) ein, das ein Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 80,5 % sowie einen ultraschlanken Rahmen auf drei Seiten aufwies. Dann führte SHARP die Produktserie SHARP AQUOS CRYSTAL ein, die die Übertragungstechnologie über Knochen nutzte und als Ansatz die Randreflexion verfolgte, um bereits 2014 den visuellen Effekt zu erzielen, das Display sei grenzenlos. SHARP hat seit 2013 bereits 28 Fullscreen-Smartphones herausgebracht, die sich auf dem Markt sehr gut verkauft haben.

Das ultimative Ziel für Fullscreen-Smartphones ist ein zu 100 % rahmenloses Display. Bei der Entwicklung von Fullscreen-Smartphones gibt es jedoch einige Hürden wie die Frontkamera, der vordere Fingerabdrucksensor und das Mikrofon. Das SHARP AQUOS S2 mit schmalem Rahmen auf drei Seiten ist zurzeit das größte Fullscreen-Smartphone am Markt. SHARP wird auch weiterhin im Bereich der rahmenlosen Smartphones forschen und an bahnbrechenden Technologien bezüglich Bildschirmen und Griffigkeit arbeiten.

Informationen zu SHARP

SHARP wurde 1912 gegründet und hat seit der Einführung des weltweit ersten Mobiltelefons mit einer integrierten Kamera eine lange Tradition als Trendsetter auf dem Mobiltelefonmarkt. SHARP betritt 2017 erneut den chinesischen Mobiltelefonmarkt mit seinen neusten Fullscreen-Smartphones.

