A transformaÃ§Ã£o digital ao alcance dos parceiros

FORT LAUDERDALE , Fl Imaginem estar frente de uma oportunidade de mercado de 4,5 bilh es de d lares. Como a aproveitariam Esse justamente o cen rio atual, gra as ao fato de a Microsoft ter orientado os neg cios de seus clientes para a transforma o digital. Sem d vida, trata se de uma grande oportunidade que nossos parceiros t m sua frente.

A transformação digital é uma onda de inovação nos negócios impulsionada pelas tecnologias em nuvem, como a Internet das Coisas, a realidade aumentada,a inteligência artificial e os dados. E, de acordo com a Harvard Business Review, é vista como uma oportunidade por 86 por cento das empresas.

Durante o Inspire, evento no qual celebramos com os nossos parceiros de negócios mais destacados o aproveitamento da tecnologia Microsoft para criar soluções que ajudem seus clientes a crescer, bem como a avançar em sua jornada rumo à transformação digital, essas oportunidades foram o tema central, e apresentá-las aos nossos parceiros é parte de nossa obrigação como o suporte que lhes oferecemos.

Me senti emocionado ao conversar e conhecer parceiros latino-americanos que obtiveram reconhecimentos durante o evento e poder compartilhar com eles a visão da Microsoft a respeito das oportunidades que existem para o futuro próximo, além de escutar suas inquietudes em busca de mais e melhor apoio a fim de que cresçam e ajudem seus clientes a crescer.

Por todos os setores, as empresas buscam diferentes maneiras de utilizar a transformação digital para impulsionar seus funcionários, envolver-se melhor com seus clientes, otimizar operações e transformar seus produtos. E, durante o Inspire, a Microsoft apresentou novas soluções que os ajudarão a conseguir esses objetivos.

Desde a apresentação do Microsoft 365, um novo pacote de ofertas comerciais que reúne o melhor do Office 365, Windows 10 e Enterprise Mobility + Security, para impulsionar as empresas e os funcionários, além de oferecer-lhes flexibilidade para trabalhar onde e quando queiram, por meio de novas formas de colaboraçãoa aplicações e infraestrutura com a disponibilidade do Microsoft Azure Stack, que leva a agilidade e a inovação acelerada da computação em nuvem para ambientes físicos, além de novos cenários em nuvem híbrida. Além disso, a Microsoft reforçou seu compromisso como uma empresa focada no cliente que presta soluções para ajudá-los a cumprir com seus objetivos de negócio.

Por mais de 40 anos, a Microsoft manteve esse compromisso e gera mais de 95%de nossos negócios com um ecossistema robusto e crescente de parceiros. Atualmente, contamos com mais de 64 mil parceiros na nuvem, mais que a AWS, Google e Salesforce juntos. Ouvimos de nossos parceiros que nos escolhem porque somos mais que um fornecedor de tecnologia; nos consideram um parceiro de negócios. E essa responsabilidade é enorme.

Queremos ajudá-los a evoluir de um mundo onde a nuvem e a mobilidade estão em primeiro lugar, para outro cujas raízes estejam na inteligência avançada e na nuvem inteligente. Essa mudança trará mais tecnologia digital ao alcance de todas as pessoas e organizações. Queremos democratizar a noção da transformação digital para que todas as empresas possam aproveitar o poder dess era.

No ano passado, 30%de nossos parceiros se uniram à nossa rede, e acrescentamos mais de 6 mil por mês. Nosso ecossistema cresce diariamente, e queremos que cresça ainda mais. O Microsoft Inspire reuniu mais de 17 mil pessoas, foram mais de 145 mil reuniões e nossos parceiros puderam conhecer, em primeira mão, como vamos apoiá-los para adotar a transformação digital e como eles poderão ajudar seus clientes a fazê-lo.

Temos à nossa frente uma oportunidade enorme de liderar o caminho nessa nova era, na qual a nuvem é essencial, e onde o talento e a inovação de vocês, nossos parceiros, serão o motor que impulsionará o crescimento da região.

