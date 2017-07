Youtuber Eldo Gomes entrevista Hans Donner, criador da marca da TV Globo

Em formato ao vivo, o jornalista multim dia e youtuber, Eldo Gomes , esteve no Rio de Janeiro RJ, conversando com artistas, curadores e entrevistou, na sede da Oi Futuro, no Flamengo, o design que criou a marca da Rede Globo de Televis o, Hans Donner, que fala sobre v rios assuntos.

A entrevista foi - ao vivo - na Oi Futuro, um espaço de inspiração promoção cultural da Oi, que além do Museu de Telecomunicações, recebe várias exposições, instalações e obras culturais. Na oportunidade, Hans Donner e Eldo Gomes , prestigiavam a abertura da exposição do "Pai da Vídeo Arte", Nam June Paik , que está em cartaz nas galerias.

A viagem ao rio, do youtuber brasiliense Eldo Gomes , foi a convite da Oi, para produzir conteúdo com na Oi Futuro, para o site EldoGomes.com.br e também pro seu canal do youtube - EldoGomesTV, que tem feito diversas entrevistas e transmissões ao vivo.

"Eu jamais esquecerei o nosso papo ao vivo", brinca Hans Donner , com Eldo Gomes , falando sobre a importância de observar o tempo com um olhar diferenciado, durante o papo na Galeria do Oi Futuro, onde o jornalista estava ao vivo entrevistando o design.

O seu projeto no youtube - EldoGomesTV - começou no dia [15 de agosto de 2016] com o lançamento da nova marca / vinheta, de um projeto que nasceu para unificar o site com o site EldoGomes e as ações do jornalista empreendedor

O canal fala sobre Informação, Entretenimento e Turismo. "Os vídeos para o próximo semestre serão sempre ao vivo. É este meu legado. Minha veia de entrenter e informar", conta Eldo.

Além desta viagem ao Rio, Eldo Gomes já gravou em Buenos Aires , São Paulo, Goiânia e em breve vai mostrar as belezas do Sul da Bahia .

